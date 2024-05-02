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ПОЛІТИКА

США попереджають, що Грузія ризикує втратити зв'язки із Заходом через "закон, натхненний кремлем"

02 травня 2024, 12:22
США попереджають, що Грузія ризикує втратити зв'язки із Заходом через
Фото: newsgeorgia.ge
Штати розкритикували “натхненне Кремлем законодавство”.

США попередили Грузію про те, що вона ставить під загрозу відносини з НАТО і ЄС законом про "іноагентів", який викликав масові протести в країні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Натхненне кремлем законодавство та антизахідна риторика керівної партії "Грузинська мрія" ставлять Грузію на нестабільну траєкторію. Заяви й дії грузинського уряду несумісні з демократичними цінностями, які лежать в основі членства в ЄС і НАТО, і таким чином ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції", - попередив речник Державного департаменту США Метью Міллер. 

Законопроєкт має на меті придушити критиків і громадянське суспільство Грузії, додав Міллер.

Попередження пролунало після того, як силовики знову застосували сльозогінний газ та водомети проти десятків тисяч протестувальників, які мітингували біля парламенту в Тбілісі, коли депутати "Грузинської мрії" схвалили в другому читанні скандальний законопроєкт щодо "іноземного впливу".

Партія, заснована мільярдером Бідзіною Іванішвілі наполягає на прийнятті закону, який спрямований проти іноземного фінансування неурядових організацій, попри заклики з боку США та ЄС відмовитися від цього. 

Іванішвілі розкритикував Захід, заявивши, що прихильники глобальної війни намагаються використати неурядові організації для усунення його уряду і підштовхнути Грузію до конфлікту з росією.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка назвала ці заяви “відвертою брехнею”, стала на бік протестувальників і розкритикувала застосування сили поліцією. Вона обіцяла накласти вето на закон, якщо він буде прийнятий у парламенті.

ЄС рішуче засудив розгін протестувальників. Поліція країни повідомила, що під час останніх сутичок було затримано вісім протестувальників і семеро поліцейських дістали поранення.

"Грузинська мрія", на яку чекають парламентські вибори в жовтні, намагалася ухвалити такий самий закон минулого року, але відкликала його розгляд після сутичок між поліцією і протестувальниками. Законопроєкт загрожує штрафами і тюремним ув'язненням на строк до п'яти років організаціям або приватним особам, які отримують щонайменше 20% своїх доходів з-за кордону та не зареєструються як такі, що "переслідують інтереси іноземної держави".

Після розгону силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про іноагентів у Європарламенті закликали ЄС позбавити Грузію статусу кандидата на вступ.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила протестувальників у підтримці, однак закликала молодь до спокою. Вона зазначила, що протестувальники мають відійти від будівлі парламенту, де були сутички з поліцією.

СШАГрузіяпротестиросія-агресор

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