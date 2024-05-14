Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас

Відомий дослідник росії та експерт Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас у своїй колонці наочно демонструє, що Захід не вміє грати проти росії за її правилами і це йому може дорого коштувати. Він закликає відповідати москві сталлю, адже вона розуміє тільки це. Але, як констатує автор, ставлення Заходу до війни росії в Україні наразі є ганебно самовдоволеним.

Цього тижня біля посольства росії в Лондоні я приєднався до протестувальників, які святкували швидкий від'їзд аташе з питань оборони, полковника Максіма Єловіка. Британський уряд вислав його за "зловмисну діяльність" і зняв дипломатичні привілеї з двох російських об'єктів. Один із них – це "торговельна" місія на пагорбі на півночі Лондона (переважно використовується для збору радіоелектронної розвідки). Інший – розкішний особняк у сільській місцевості (переважно використовується для розваг, а потім шантажу потенційних джерел розвідки). Дивно, що обом об'єктам дозволили продовжувати працювати так довго.

Цей запізнілий крок, схоже, є відповіддю на низку операцій російських спецслужб у Великій Британії, включно з підпалом підприємства, що належить українцям. Інші країни також скаржаться. Естонія викликала до Таллінна російського дипломата на знак протесту проти глушіння сигналів GPS, що призвело до припинення авіакомпанією Finnair польотів до другого міста країни – Тарту. Після кібератаки Міністерство закордонних справ Німеччини відкликало свого посла з москви для "консультацій" (пропонована тема: як ми так помилилися у своїй політиці щодо росії?). Польща заявила, що стала мішенню російської хакерської атаки. Чехи протестували після викриття керованого росією інтернет-ЗМІ, яке намагалося підкупити європейських політиків.

Але ці реакції лише дряпають поверхню проблеми. російська військова розвідка ГРУ веде війну проти європейських країн. Вона використовує не лише власних офіцерів, але й довірених осіб: бандитів, ультраправих екстремістів та різноманітний набрід. Атаки включають вбивства, підпали, саботаж, а також інші таємні операції, наприклад, використання графіті для розпалювання напруженості.

Проте колективний оборонний бюджет НАТО в три з половиною рази більший, ніж у росії і Китаю разом узятих. Як так сталося, що росія, країна з економікою розміром з Італію, здатна безкарно нападати на весь Захід?

Відповідь полягає в тому, що росія не сприймає нас серйозно. Ті, хто приймає рішення в москві, не бояться нашої реакції. Важливий не розмір собаки в бійці, а розмір бійки в собаці. росія готова вбивати людей, знищувати майно, а потім брехати про це. А ми – ні.

Звичайною реакцією Заходу на ці атаки є посилення дипломатичних і фінансових санкцій. Ми робимо вигляд, що вони працюють. Ми знаємо, що це не так. росія ухиляється від санкцій за допомогою таких країн, як Китай та Індія. Вона може чудово вижити без військового аташе у Великій Британії.

Ми можемо посилити наші інформаційні операції: підтримувати незалежні засоби масової інформації або мовники, як-от Всесвітня служба Бі-Бі-Сі або Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Це могло спрацювати кілька років тому. Вони не функціонують в росії, охопленій націоналістичною істерією.

Ми могли б бути жорсткішими. Ми могли б підкуповувати російських гангстерів, щоб вони вбивали високопоставлених членів путінського режиму. Ми могли б фінансувати російських ультраправих екстремістів, щоб вони сіяли хаос. Але ми цього не робимо. Одна з причин полягає в тому, що ці заходи можуть бути неефективними. Інша причина полягає в тому, що це опустило б нашу поведінку до рівня наших ворогів.

Але справжня причина – страх перед ескалацією. Західній громадській думці не подобається все, що виглядає як війна або балансування на межі. Виборці також не люблять будь-яку зовнішню політику, яка пов'язана з витратами. Вже зараз будь-який американець, який відвідує росію, наражається на ризик викрадення, санкціонованого державою. Посильте тиск на кремль, і будь-який європеєць, який відвідає росію, також стане потенційною мішенню. Набагато гірше, ніж заручники, є думка про те, що протистояння з росією загрожує ядерною війною.

Приказка, яку приписують Лєніну, радить: "Пробуйте багнетами. Якщо знайдете кашу – штовхайте. Знайдете сталь – відступайте". путін штовхає і не бачить причин зупинятися. Відновлення стримування буде набагато дорожчим і ризикованішим, ніж його збереження.

Джерело: CEPA