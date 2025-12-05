У цьому ж інтерв'ю путін підтвердив, що росія не відмовиться від своїх намірів щодо Донбасу.

Диктатор росії владімір путін, напередодні запланованого візиту до Індії, дав резонансне інтерв'ю, в якому відповів на гостре запитання щодо руйнування будинків мирних українців на Донбасі. Його відповідь, опублікована сьогодні, перекладає відповідальність за знищення інфраструктури та житла на Україну.

Журналістка індійського телеканалу India Today Гіта Мохан запитала путіна, чому російська армія руйнує помешкання навіть тих російськомовних українців на Донбасі, які підтримували політику кремля. Вона послалася на шок і розчарування, які висловлювали їй місцеві мешканці.

"Ми його народ!": шок російськомовних українців

Мохан розповіла президенту про свої поїздки до Луганська, Донецька та Херсона, де спілкувалася з російськомовними жителями.

"Багато жінок, з якими я говорила, були шоковані: як путін робить це з нами, ми його народ!", — цитувала журналістка. Вона уточнила, що люди були вражені тим, що "була розпочата операція, в ході якої були знищені їхні будинки".

путін звинуватив "київський режим"

путін спочатку зробив вигляд, що не розуміє суті запитання, а потім дав пояснення, яке повністю заперечує участь російських військ у руйнуванні цивільних об'єктів.

Він заявив, що люди, про яких згадувала журналістка, ймовірно, жили в тій частині Донбасу, яка "перебувала під контролем київської влади".

"Але та частина Луганської чи Донецької області, яка не перебувала під їхнім контролем, вона знищувалася київським режимом", — сказав путін. Він додав, що росія нібито була "змушена" почати надавати підтримку тій частині, яка оголосила про "незалежність".

Крім того, він згадав про проведення так званих "референдумів", стверджуючи, що всім, хто не бажав бути "разом із росією", надали можливість "спокійно виїхати в інші частини Української держави".

У цьому ж інтерв'ю путін підтвердив, що росія не відмовиться від своїх намірів щодо Донбасу.

"Впринципі, все до цього і зводиться: або ми збройним шляхом звільнимо ці території, або українські війська зрештою покинуть ці території і припинять там убивати людей", — підсумував він.

Це формулювання збігається з нещодавніми повідомленнями про один із ключових пунктів можливого "мирного плану Трампа", який передбачає фактичну передачу Донецької та Луганської областей під контроль росії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом росії владіміром путіним заявив, що Нью-Делі не займає нейтральну позицію у війні росії проти України та стоїть на боці миру.