Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас

Провідний експерт з питань безпеки Центру європейського політичного аналізу (CEPA) Едвард Лукас аналізує майстерну реакцію Естонії на російську провокацію з прапором найманців "Ваґнер" на прикордонному катері. Замість очікуваного обурення та підвищення рівня тривоги, естонська дипломатія обрала як зброю глузування, нагадавши про спробу перевороту Прігожина проти путіна. Лукас переконаний, що така стратегія не лише змінила наратив, але і продемонструвала здатність країн Балтії протистояти кремлівським психологічним атакам.

Найманці російської групи "Ваґнер" – це не ті люди, яких хочеться бачити на своєму порозі. Тому в неділю в Естонії несподівано пролунала неприємна новина: прикордонники помітили характерний прапор угруповання (череп і блискавки на чорному тлі) на російському патрульному човні на річці Нарва. Тим більше, що Естонія бореться з лінивою журналістикою, яка зображує її прикордонне місто на сході як ймовірну ціль росії.

Найпростішою реакцією було б підняти тривогу. Найманці "Ваґнера" – небезпечні злочинці, яких кремль використовує для диверсій за кордоном. Шість їхніх завербованих посіпак щойно ув'язнені у Великій Британії за підпали. Минулого тижня українська та молдовська поліція провели обшуки у 70 місцях, вилучивши зброю, техніку та уніформу в рамках розслідування щодо 654 підозрюваних у воєнних злочинах, пов'язаних із "Ваґнером" та ще однією приватною військовою компанією. Якби росія збиралася влаштувати якусь прикордонну провокацію в Балтії, вона цілком могла б використати "Ваґнер". Тож демонстративне афішування присутності групи – це очевидна психологічна провокація. Вона продовжує низку останніх епізодів, зокрема польоти дронів над військовою казармою на півдні Естонії (де зараз дислокуються військові армії США); раптову появу чоловіків у зеленій військовій формі без розпізнавальних знаків на прикордонній дорозі, якою користуються естонці і яка на короткій ділянці проходить територією росії; а також серйозніший випадок – використання контрабандних повітряних куль, що призвело до закриття литовських аеропортів.

Але Естонія не вибухнула обуренням, не почала демонстративно супроводжувати човен дронами, не попереджала місцевих триматися подалі від берега, не підвищувала рівень готовності, не кидала війська до кордону і не просила допомоги союзників по НАТО. Це лише зіграло б на руку росії. Ймовірним наступним кроком кремля стало б розгортання ще більшої кількості човнів і посилення інших ознак присутності "Ваґнера" на кордоні. Коли бачиш, що суперника налякали, цим користуєшся.

Натомість Естонія відреагувала глузуванням. У дописі у соцмережах МЗС країни спитав: "Ваґнер" знову йде на москву чи цього разу починає із Санкт-Петербурга?" Це була влучна згадка про іншу ключову "компетенцію" "Ваґнера": нелояльність. Лише два роки тому, під проводом Євгєнія Прігожина, група підняла заколот проти путіна. Він провалився (попри вражаючі перші успіхи), і "Ваґнер" нібито взяли під контроль. За кілька тижнів літак Прігожина вибухнув у повітрі, відправивши його та його соратника-неонациста Дмітрія Уткіна у вогняну безодню. "Ваґнер" – як напівприручений бійцівський пес: корисний для залякування інших, але зовсім не заспокійливий у домашніх умовах.

Ця відсіч руйнує спроби росії та її західних прихильників делегітимізувати країни Балтії як "крихітні" та "колишні радянські". Натомість вона підсвічує крихку легітимність путіна, що проявилася у вражаючому початковому успіху заколоту. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підкреслив це, зауваживши, що зафіксована присутність "лише підтверджує факт, що "залізна" система росії руйнується". Ідею "путіндаммерунг", тобто сутінків епохи путіна, варто просувати: російський лідер не безсмертний, як і його країна не непереможна. Ще один штрих естонської відповіді – вказати, що сам човен навряд чи справляє враження: посол у Лондоні Свен Сакков нагадав, що на морських парадах зазвичай показують значно більші кораблі.

Іншим державам, що стикаються з кремлівськими провокаціями або міфотворенням західних ЗМІ, варто взяти це до уваги. Швидка реакція Естонії змінила наратив з потенційно шкідливого "Ваґнер" погрожує Нарві" на позитивний "Естонці глузують з москви". Вона також підкреслила ще один важливий момент: пильність. Країни Балтії помічають усе, що відбувається будь-коли і будь-де поблизу кордону. Це допомагає спростовувати ще один медійний міф, ніби ці беззахисні, самозаспокоєні країни будуть легкою здобиччю.

Національна безпека вимагає багатьох речей. Гостре почуття гумору – одна з них.

Джерело: CEPA