Німеччина проти передачі США російських активів, призначених для відбудови України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив проти передачі Сполученим Штатам Америки заморожених на території ЄС російських активів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Мерца, "дехто у Вашингтоні хоче отримати певні економічні вигоди" від заморожених російських активів.

"Це внутрішньоєвропейське питання, і я не бачу жодної можливості, у будь-якій формі економічної вигоди, переказати кошти, які ми потім мобілізуємо, до Сполучених Штатів Америки. Ці гроші мають піти Україні" - наголосив німецький канцлер..

Варто зазначити, що початкова версія мирного плану США, яку опублікували ЗМІ, передбачала, що 100 млрд доларів із заморожених російських активів буде інвестовано у відбудову України, а частина решти коштів - у спільний американсько-російський фонд.

Нагадаємо, Європейський Союз хоче надати Україні "репараційний кредит" в розмірі 140 млрд євро.

Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок заморожених російських активів.

Для того, щоб Україна отримала такий "репараційний кредит", необхідна згода всіх країн-членів Євросоюзу.

Однак ініціативу блокує Бельгія - країна, де зберігається найбільша частка заморожених активів росії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер стверджує, що план ЄС щодо використання заморожених активів росії для фінансування України може мати серйозні економічні та геополітичні наслідки.

Нагадаємо, Вашингтон закликав країни Європейського Союзу заблокувати виділення Україні так званого "репараційного кредиту" за рахунок заморожених російських активів. Вашингтон наполягає, що ці кошти мають стати інструментом для досягнення мирної угоди, а не для фінансування продовження війни.