Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Німеччині зоозахисники зірвали виставу одного з найбільших цирків Європи

26 грудня 2025, 17:05
У Німеччині зоозахисники зірвали виставу одного з найбільших цирків Європи
Під час акції в цирку вимкнули світло, а активістів під оплески глядачів вивели назовні співробітники служби безпеки.
Захисники прав тварин з організації Animal Rebellion у Мюнхені "штурмували" манеж знаменитого Цирку Кроне, протестуючи проти використання тварин.
 
Про це повідомляє Spiegel.
 
Так, кілька активістів замаскувалися під глядачів, вибігли на арену і під гучні вигуки публіки спробували розгорнути банер "Тварини геть з арени".
 
Під час акції в цирку вимкнули світло, а активістів під оплески глядачів вивели назовні співробітники служби безпеки. 
 
Після акції група Animal Rebellion висунула звинувачення проти співробітників цирку, які нібито застосували насильство проти порушників порядку. .
 
Поліція Мюнхена підтвердила, що відповідні звинувачення були висловлені під час операції. Однак у активістів, яких поліцейські зустріли на місці події, не було виявлено травм, і вони не висловили бажання подати кримінальну скаргу.
 
Натомість двом активістам – 20-річному з Нюрнберга і 56-річному з Мюнхена – висунули звинувачення в порушенні недоторканності житла. Також у них вилучили банери.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Політика
Різдвяне приниження путіна. Україна повернула повний контроль над Куп'янськом, а Зеленський озвучив бажання мільйонів, що путін сконає – Daily Mail
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 08:12
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Політика
Кінець українського Іноземного легіону. Чому некомпетентність веде до поразки України – Том Купер
Переклад iPress – 24 грудня 2025, 13:01
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Політика
Німецьку ультраправу партію AfD звинувачують в роботі на кремль. Що шукає AfD у державних даних
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 19:05
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Політика
Раптові поїздки та порушення безпеки. Суперечлива дипломатія Стіва Віткоффа і Марко Рубіо – NBC News
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 16:54
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за
Політика
Захід не розуміє росію. Імперські прагнення сприймають за "таємничу загадку" – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 12:44
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Корупція, провали управління і ціна помилок – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 грудня 2025, 01:30
Проєкт
Спорт
Проєкт "День із командою Королів" Betking Foundation серед фіналістів конкурсу "Партнерство заради сталого розвитку – 2025"
22 грудня 2025, 16:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється