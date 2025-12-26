У Німеччині зоозахисники зірвали виставу одного з найбільших цирків Європи

Захисники прав тварин з організації Animal Rebellion у Мюнхені "штурмували" манеж знаменитого Цирку Кроне, протестуючи проти використання тварин.

Так, кілька активістів замаскувалися під глядачів, вибігли на арену і під гучні вигуки публіки спробували розгорнути банер "Тварини геть з арени".

Під час акції в цирку вимкнули світло, а активістів під оплески глядачів вивели назовні співробітники служби безпеки.

Після акції група Animal Rebellion висунула звинувачення проти співробітників цирку, які нібито застосували насильство проти порушників порядку. .

Поліція Мюнхена підтвердила, що відповідні звинувачення були висловлені під час операції. Однак у активістів, яких поліцейські зустріли на місці події, не було виявлено травм, і вони не висловили бажання подати кримінальну скаргу.

Натомість двом активістам – 20-річному з Нюрнберга і 56-річному з Мюнхена – висунули звинувачення в порушенні недоторканності житла. Також у них вилучили банери.