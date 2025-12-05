Макрон прокоментував публікації про "зраду США" щодо Зеленського

Президент відреагував на витік стенограми телефонної розмови.

Німецький журнал Spiegel опублікував 4 грудня стенограму конфіденційної телефонної розмови, в якій французький президент Еммануель Макрон і німецький канцлер Фрідріх Мерц висловили скептицизм щодо зусиль уряду США та його спеціальних представників з метою досягнення миру між Україною та росією. Згідно зі стенограмою, лідери нібито попередили президента України Володимира Зеленського про зраду США.

"Я все заперечую. Ми потребуємо Сполучених Штатів для миру. Сполучені Штати потребують нас для того, щоб цей мир був тривалим і міцним", — сказавМакрон, коли його запитали про статтю в Spiegel.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв про те, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер "грають в ігри" як з Україною, так і з Європою.

Зі свого боку президент Фінляндії Александер Стубб зазначав, що Україну не можна залишати наодинці в переговорах із Віткоффом і Кушнером.