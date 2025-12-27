Таїланд і Камбоджа домовилися про перемир’я після трьох тижнів боїв

Перемир’я передбачає контроль з боку АСЕАН.

Таїланд і Камбоджа домовилися про припинення бойових дій, що тривали близько трьох тижнів і призвели до загибелі щонайменше 101 людини та вимушеного переселення понад пів мільйона жителів обох країн.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Міністри оборони обох країн у спільній заяві наголосили, що «обидві сторони збережуть поточне розгортання військ без подальших переміщень». Камбоджійське міністерство оборони додало, що будь-яке підкріплення військ лише погіршить напруженість і ускладнить довгострокові зусилля з вирішення конфлікту.

Перемир’я підписали міністр оборони Таїланду Наттафон Накрпаніт та його камбоджійський колега Теа Сейха. Тайський міністр оборони уточнив, що угода контролюватиметься спостерігачами АСЕАН та безпосередньо координуватиметься обома країнами. На політичному рівні буде налагоджено прямий зв’язок між міністрами оборони та головнокомандувачами збройних сил обох держав.

Міністри також домовилися про повернення цивільних до постраждалих прикордонних районів та про неприпустимість застосування сили проти мирного населення. Таїланд зобов’язався повернути 18 камбоджійських солдатів, які перебували в полоні з липня, якщо перемир’я буде дотримано протягом 72 годин.

В угоді уточнюється, що вона не впливає на процес демаркації кордону, який продовжуватиметься у рамках існуючих двосторонніх механізмів.

Крім того, Таїланд розпустив парламент після нових зіткнень із Камбоджею.