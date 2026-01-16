Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україні доведеться піти на "болючі поступки" заради миру – Павел

16 січня 2026, 16:19
Україні доведеться піти на
Джерело: chas.news
В разі якщо це допоможе закінчити війну з рф - Європа має докласти всіх зусиль, щоб підтримати мирний план.

Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві заявив, що для завершення війни з росією Україні доведеться зробити низку болючих поступок, водночас підкресливши ключову роль США у мирному процесі.

Павел зазначив, що без участі Сполучених Штатів вирішення конфлікту практично неможливе. 

"Це болюче для Європи, що все-таки ключову роль відіграють Сполучені Штати. Але це не означає, що Європа і європейські країни мають бути осторонь цих зусиль", – сказав він.

Президент Чехії також наголосив, що у питанні потенційної мирної угоди Києву доведеться йти на «низку болючих поступок». 

"Я вважаю, що там є низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру", – пояснив Павел.

Водночас він закликав європейські країни докласти всіх зусиль, щоб робота, виконана під час підготовки документів щодо мирної угоди, "не була марною". 

"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним", – додав чеський президент.

Нагадаємо, раніше колишній президент США Дональд Трамп заявив, що укладання мирної угоди гальмує не Володимир путін, а Володимир Зеленський, однак український президент заперечив ці слова.

Зазначимо, що в п’ятницю, 16 січня, президент Чехії прибув із візитом до України.

 

