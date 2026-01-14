Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Таїланді будівельний кран упав на пасажирський потяг: є загиблі

14 січня 2026, 13:13
Фото: Associated Press
Загинуло щонайменше 22 людей та ще 64 постраждали.
На північному сході Таїланду будівельний кран упав на пасажирський поїзд, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 людей та ще 64 постраждали.
 
Про це повідомляє AP.
 
Зазначається, що кран, який використовувався для будівництва надземної швидкісної залізниці, впав на рухомий поїзд, який їхав з Бангкока до провінції Убонратчатхані. Це призвело до того, що потяг зійшов із рейок та загорівся.
 
Наразі пожежу локалізували, а рятувальники шукають людей, які опинилися заблокованими у вагонах.
 
Міністр транспорту Піпхат Ратчакітпракан повідомив, що на момент трагедії в поїзді перебувало 195 осіб. Він також додав, що наказав провести розслідування аварії.
 

 

