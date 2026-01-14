У Таїланді будівельний кран упав на пасажирський потяг: є загиблі

На північному сході Таїланду будівельний кран упав на пасажирський поїзд, внаслідок чого загинуло щонайменше 22 людей та ще 64 постраждали.

Зазначається, що кран, який використовувався для будівництва надземної швидкісної залізниці, впав на рухомий поїзд, який їхав з Бангкока до провінції Убонратчатхані. Це призвело до того, що потяг зійшов із рейок та загорівся.

Наразі пожежу локалізували, а рятувальники шукають людей, які опинилися заблокованими у вагонах.

Міністр транспорту Піпхат Ратчакітпракан повідомив, що на момент трагедії в поїзді перебувало 195 осіб. Він також додав, що наказав провести розслідування аварії.