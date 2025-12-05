Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Генштаб підтвердив удари по Темрюцькому порту та двох російських НПЗ

05 грудня 2025, 15:30
Генштаб підтвердив удари по Темрюцькому порту та двох російських НПЗ
ФОТО ASTRA
Сили оборони продовжують працювати над ослабленням військово-економічного потенціалу окупантів.

Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) підтвердив, що у ніч проти 5 грудня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту в Краснодарському краї, а також Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області рф.

Як повідомляють у Генштабі, внаслідок ударів на цих об’єктах виникли пожежі. 

Зазначається, що Темрюцький порт працює з різними видами вантажів — генеральними, наливними (зокрема зрідженим природним газом і хімічною продукцією), навалочними та насипними. Він також використовується для логістики російських окупаційних сил. У Генштабі кажуть, що обсяги завданої шкоди наразі встановлюють.

Окрім цього, повідомляється, що Сизранський НПЗ переробляє приблизно від семи до 8.9 мільйонів тонн нафти щороку та відіграє роль у забезпеченні російських Збройних сил. За попередніми даними, одна з установок цього НПЗ зазнала ураження.

Також Генштаб підтвердив наслідки нещодавнього удару по Саратовському НПЗ. Повідомляється, що пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. За їхніми даними, станом на початок грудня 2025 року завод повністю зупинив первинну переробку сирої нафти та працює менш ніж на 50% проєктної потужності. При цьому ключові установки залишаються повністю зупиненими.

Як пише Генштаб, Сили оборони продовжують заходи для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів. Мета цих дій — змусити рф припинити збройну агресію проти України.

ЗСУНПЗатака дронів

Останні матеріали

Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Бізнес & Фінанси
Мільярди чи маргіналізація. Чому Європа має показати Трампу гроші, щоб впливати на майбутнє України – Грегуар Рус
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 15:46
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Політика
Останній шанс Заходу. Ялта чи Гельсінкі для нового світового порядку – Александер Стубб
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 12:58
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Політика
Епштейн, Айова і Махаріші. Мережа з метою повалення Америки. Частина 5 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 грудня 2025, 08:49
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється