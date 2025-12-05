Генштаб підтвердив удари по Темрюцькому порту та двох російських НПЗ

Сили оборони продовжують працювати над ослабленням військово-економічного потенціалу окупантів.

Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ) підтвердив, що у ніч проти 5 грудня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту в Краснодарському краї, а також Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області рф.

Як повідомляють у Генштабі, внаслідок ударів на цих об’єктах виникли пожежі.

Зазначається, що Темрюцький порт працює з різними видами вантажів — генеральними, наливними (зокрема зрідженим природним газом і хімічною продукцією), навалочними та насипними. Він також використовується для логістики російських окупаційних сил. У Генштабі кажуть, що обсяги завданої шкоди наразі встановлюють.

Окрім цього, повідомляється, що Сизранський НПЗ переробляє приблизно від семи до 8.9 мільйонів тонн нафти щороку та відіграє роль у забезпеченні російських Збройних сил. За попередніми даними, одна з установок цього НПЗ зазнала ураження.

Також Генштаб підтвердив наслідки нещодавнього удару по Саратовському НПЗ. Повідомляється, що пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. За їхніми даними, станом на початок грудня 2025 року завод повністю зупинив первинну переробку сирої нафти та працює менш ніж на 50% проєктної потужності. При цьому ключові установки залишаються повністю зупиненими.

Як пише Генштаб, Сили оборони продовжують заходи для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів. Мета цих дій — змусити рф припинити збройну агресію проти України.