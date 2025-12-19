Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Після атаки дронів у рф горить одне з найбільших у світі виробництв аміаку

19 грудня 2025, 10:31
Після атаки дронів у рф горить одне з найбільших у світі виробництв аміаку
Фото: www.ekathimerini.com
Ростов і Орел без світла.
Вночі в багатьох регіонах росії лунали десятки вибухів, місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на Орел, Ростов, Таганрог, Ставропольський край і Воронезьку область.
 
Про це пишуть російські ЗМІ.
 
В Орлі та Ростові після атаки частково зникло світло. Влада Орла пізніше підтвердила, що була атакована місцева ТЕЦ.
 
"Унаслідок ворожої атаки отримано пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста Орла. За попередньою інформацією постраждалих немає. Аварійні бригади проводять ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- і енергопостачання та гарячої води в Радянському районі міста Орла", - заявив губернатор.
 
Також повідомляється, що атакований і горить завод "Тольяттіазот" у Тольятті Самарської області.
 
Це один із найбільших хімічних заводів росії та один із найбільших виробників аміаку у світі. Основна продукція - аміак, карбамід (сечовина), метанол та інші азотні хімікати. Проєктна потужність з аміаку - близько 3 млн тонн на рік.

 

