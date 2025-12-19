Після атаки дронів у рф горить одне з найбільших у світі виробництв аміаку

Ростов і Орел без світла.

Вночі в багатьох регіонах росії лунали десятки вибухів, місцеві жителі повідомляли про атаку дронів на Орел, Ростов, Таганрог, Ставропольський край і Воронезьку область.

Про це пишуть російські ЗМІ.

В Орлі та Ростові після атаки частково зникло світло. Влада Орла пізніше підтвердила, що була атакована місцева ТЕЦ.

"Унаслідок ворожої атаки отримано пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста Орла. За попередньою інформацією постраждалих немає. Аварійні бригади проводять ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- і енергопостачання та гарячої води в Радянському районі міста Орла", - заявив губернатор.