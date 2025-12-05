Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європейські союзники допускають територіальні поступки України заради миру

05 грудня 2025, 17:11
Фото: Укрінформ
За даними видання, у Європі посилюється відчуття безсилля щодо власної ролі у мирному процесі.

Серед європейських країн зростає розуміння того, що Україна, ймовірно, буде змушена піти на територіальні поступки, щоб досягти мирної угоди з росією. Хоча офіційно у Брюсселі про це не заявляють, ця ідея поступово формується як "менше зло".

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела у європейських урядах.

За даними видання, у Європі посилюється відчуття безсилля щодо власної ролі у мирному процесі. Переговори між США та росією зайшли у глухий кут, і це не дає надії на швидкий прогрес. Європейські уряди дедалі більше схиляються до думки, що для припинення війни Україні доведеться погодитися на поступки щодо частини територій, контрольованих росією.

Такі настрої були помітні під час зустрічі у Брюсселі у середу між представниками Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії, Великої Британії та головою української делегації на мирних переговорах Рустемом Умеровим. Хоча зустріч визнали продуктивною, вона підкреслила розбіжності щодо територій, які вимагає москва.

"Деякі європейські представники натякнули, що мир неможливий без значної частини поступок, яких вимагає росія. Умеров постійно наголошує на складності прийняття такої ситуації через емоційні, політичні та безпекові наслідки, а також через те, що ці території закріплені в Конституції України", — пише видання.

El Pais також зазначає, що Європа усвідомлює, що саме їй доведеться нести основний тягар відновлення України, якщо конфлікт завершиться мирною угодою. Водночас ідея можливих територіальних втрат викликає сильний спротив у країнах Балтії та Польщі, які розглядають це як загрозу власній безпеці.

"Серед коаліції країн, що підтримують Україну, формується думка, що Києву для припинення війни доведеться піти на серйозні поступки. Ключовим питанням залишаються гарантії безпеки, які США можуть запропонувати в рамках угоди, щоб запобігти новому нападу кремля", — наголошують журналісти.

Нагадаємо, раніше видання Spiegel повідомляло, що лідери Франції та Німеччини під час закритої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським нібито висловлювали побоювання, що США можуть "зрадити Україну та Європу" у перемовинах з кремлем. У Єлисейському палаці ці заяви спростували, а в команді Мерца від коментарів утримались. В Офісі президента України також заявили, що «не коментують вкиди».

