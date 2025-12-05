Данія скоротить військову допомогу Україні майже вдвічі

Тим часом інший член оборонного комітету Стінус Ліндгрін, який запросив звіт, вважає, що зараз не час скорочувати підтримку України.

У 2026 році Данія запланувала виділити на військову допомогу Україні 9,4 млрд крон (1,26 млрд євро), тоді як минулого року ця сума складала 16,5 млрд крон (2,21 млрд євро), а роком раніше – майже 19 млрд крон (2,54 млрд євро).

Про це повідомляє DR.

Як зазначено, про це йдеться у відповіді міністр оборони Данії Троельса Лунда Поульсена на запит Комітету з питань оборони.

У публікації наводяться дані Кільського інституту, згідно з якими, Данія є країною, яка надала Україні найбільшу підтримку у відсотках від ВВП.

Тому, на думку члена комітету з питань оборони Саймона Коллерупа, "природно, що ми бачимо стабілізацію рівня підтримки, яка надається".

"Ми вирішили бути однією з країн, які на початку війни взяли на себе лідерство, надавши масштабну підтримку. Я також вважаю справедливим сказати, що ця підтримка дещо перевищує те, що фактично диктує розмір нашої країни. Тому я вважаю цілком природним, що підтримка зменшується", – сказав він.

Тим часом інший член оборонного комітету Стінус Ліндгрін, який запросив звіт, вважає, що зараз не час скорочувати підтримку України.

"Я думаю, що нам слід повернутися до рівня, на якому ми були в попередні роки... Якщо подивитися на ситуацію в Україні зараз, вона є критичною. Зараз не час скорочувати наші амбіції. Ні в Данії, ні на міжнародному рівні", – зазначив він.

Своєю чергою Коллеруп переконаний, що інші країни мають вийти вперед за обсягом допомоги для України.

"Ми – невелика країна зі здоровою економікою та високою здатністю до прийняття рішень, тому ми фактично змогли знайти в нашій економіці кошти для надання масштабної підтримки на початку. Але я також вірю, що є місце для інших країн, щоб вийти в лідери", – додав він.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Данія надала України допомогу на 70 млрд данських крон (9,38 млрд євро).

Нагадаємо, уряд Данії та профільний парламентський комітет у листопаді погодили деталі 28-го пакета військової допомоги Україні на загальну суму 1,4 мільярда данських крон (приблизно 217 мільйонів доларів).