ПОЛІТИКА

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні

11 листопада 2025, 21:12
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
Новий пакет включає кілька напрямів підтримки.

Уряд Данії та профільний парламентський комітет у вівторок погодили деталі 28-го пакета військової допомоги Україні на загальну суму 1,4 мільярда данських крон (приблизно 217 мільйонів доларів).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

Новий пакет включає кілька напрямів підтримки.

Зокрема, 100 мільйонів крон спрямовано на додаткове фінансування так званої "данської моделі" — ініціативи зі спільного виробництва зброї в Україні.
Ще 370 мільйонів крон підуть на ініціативу PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для українських сил оборони.
Окрім того, 80 мільйонів крон Данія виділить на закупівлю пального через Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA).

"За допомогою цього пакета допомоги ми забезпечимо Україні низку вирішальних бойових можливостей у найближчі місяці завдяки данській моделі та ініціативі PURL", — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Загальний обсяг данської підтримки України з початку повномасштабного вторгнення росії становить майже 71 мільярд крон — це включає як уже надану, так і заплановану допомогу.

