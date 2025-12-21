Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Росіяни перетнули кордон у Сумській області

21 грудня 2025, 12:01
Росіяни перетнули кордон у Сумській області
InformNapalm
Понад півсотні мешканців прикордонного села Грабовське вивезли на територію рф.

Сьогодні вночі російські окупаційні війська зайшли до прикордонного села Грабовське на Сумщині та вивезли понад півсотні місцевих мешканців на територію росії для так званих "фільтраційних заходів".

Про це повідомляє місцеве видання Кордон.Медіа, посилаючись на джерела та коментар старости села Лариси Кремезної. 

Село розташоване безпосередньо на лінії кордону. Більшість цивільних, які перебували там, раніше письмово відмовилися від евакуації. За даними журналістів, серед вивезених дітей не було.

Окрім Грабовського, російські підрозділи рухаються в напрямку хутора Високий та села Рясне, де станом на ранок 20 грудня теж залишалися цивільні. Ввечері частина з них була евакуйована силами "Червоного Хреста", "Білих Янголів" та місцевої влади. 

Втім, це склало лише близько чверті від числа мешканців, які перебували у Рясному.

За словами Руслана Микули, співзасновника аналітичного проєкту Deep State, у районі Грабовського спостерігається активізація російських загарбників, ситуація уточнюється.

 
РосіявійнаСумська область

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється