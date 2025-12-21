Росіяни перетнули кордон у Сумській області

Понад півсотні мешканців прикордонного села Грабовське вивезли на територію рф.

Сьогодні вночі російські окупаційні війська зайшли до прикордонного села Грабовське на Сумщині та вивезли понад півсотні місцевих мешканців на територію росії для так званих "фільтраційних заходів".

Про це повідомляє місцеве видання Кордон.Медіа, посилаючись на джерела та коментар старости села Лариси Кремезної.

Село розташоване безпосередньо на лінії кордону. Більшість цивільних, які перебували там, раніше письмово відмовилися від евакуації. За даними журналістів, серед вивезених дітей не було.

Окрім Грабовського, російські підрозділи рухаються в напрямку хутора Високий та села Рясне, де станом на ранок 20 грудня теж залишалися цивільні. Ввечері частина з них була евакуйована силами "Червоного Хреста", "Білих Янголів" та місцевої влади.

Втім, це склало лише близько чверті від числа мешканців, які перебували у Рясному.

За словами Руслана Микули, співзасновника аналітичного проєкту Deep State, у районі Грабовського спостерігається активізація російських загарбників, ситуація уточнюється.