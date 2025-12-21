Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Розвідка США спростувала дані про плани росії щодо захоплення всієї України та Європи

21 грудня 2025, 11:28
Розвідка США спростувала дані про плани росії щодо захоплення всієї України та Європи
Фото: VCG
Американська розвідка не вважає рф здатною захопити Україну чи Європу, спростувавши повідомлення медіа про нібито такі плани кремля.

Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард спростувала інформацію, поширену деякими ЗМІ, про оцінки американською розвідкою цілей hосії у війні проти України.

Про це вона написала 21 грудня у соцмережі X (Twitter).

У своїй заяві Габбард звинуватила "глибинну державу" та "пропагандистські видання" у спробах підірвати зусилля президента Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні. За її словами, поширювана інформація нібито свідчить, що розвідка США підтримує оцінки ЄС та НАТО про те, що росія прагне завоювати не лише Україну, а й Європу.

"Правда полягає в тому, що розвідка США вважає: росія навіть не має можливості окупувати Україну, не кажучи вже про вторгнення до Європи", – наголосила Габбард.

Напередодні агенція із посиланням на джерела повідомило, що звіти американських спецслужб нібито продовжують попереджати про плани путіна захопити всю Україну та відновити контроль над частинами Європи, які належали колишньому Радянському Союзу.

Незодавно ми писали, путін не відмовився від планів захопити всю Україну та частину Європи.

 

РосіяСШАрозвідка

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється