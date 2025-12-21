Американська розвідка не вважає рф здатною захопити Україну чи Європу, спростувавши повідомлення медіа про нібито такі плани кремля.

Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард спростувала інформацію, поширену деякими ЗМІ, про оцінки американською розвідкою цілей hосії у війні проти України.

Про це вона написала 21 грудня у соцмережі X (Twitter).

У своїй заяві Габбард звинуватила "глибинну державу" та "пропагандистські видання" у спробах підірвати зусилля президента Дональда Трампа щодо встановлення миру в Україні. За її словами, поширювана інформація нібито свідчить, що розвідка США підтримує оцінки ЄС та НАТО про те, що росія прагне завоювати не лише Україну, а й Європу.

"Правда полягає в тому, що розвідка США вважає: росія навіть не має можливості окупувати Україну, не кажучи вже про вторгнення до Європи", – наголосила Габбард.

Напередодні агенція із посиланням на джерела повідомило, що звіти американських спецслужб нібито продовжують попереджати про плани путіна захопити всю Україну та відновити контроль над частинами Європи, які належали колишньому Радянському Союзу.

Незодавно ми писали, путін не відмовився від планів захопити всю Україну та частину Європи.