Reuters: путін не відмовився від планів захопити всю Україну та частину Європи

Розвіддані завжди вказували на те, що путін хоче більшого.

Глава кремля владімір путін, як і раніше, має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи колишнього СРСР, незважаючи на прагнення російських переговірників до припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, про таку оцінку розвідки США розповіли шість джерел видання. За словами одного з них, остання оцінка датується кінцем вересня.

Таким чином, висновки США залишаються незмінними відтоді, як путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році. Як кажуть джерела, оцінки значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів і розвідслужб про те, що диктатор рф прагне захопити всю Україну і території колишніх країн Радянського Союзу, включно з членами альянсу НАТО.

"Розвіддані завжди вказували на те, що путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші", - сказав Майк Куіглі, член Демократичної партії і член Комітету з розвідки Палати представників США.

Нагадаємо, у вересні 2025 року очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, що походять від росії, стосуються не тільки України, а й усього західного світу.