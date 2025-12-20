Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Reuters: путін не відмовився від планів захопити всю Україну та частину Європи

20 грудня 2025, 10:37
Reuters: путін не відмовився від планів захопити всю Україну та частину Європи
Розвіддані завжди вказували на те, що путін хоче більшого.

Глава кремля владімір путін, як і раніше, має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи колишнього СРСР, незважаючи на прагнення російських переговірників до припинення війни.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише агентство, про таку оцінку розвідки США розповіли шість джерел видання. За словами одного з них, остання оцінка датується кінцем вересня.

Таким чином, висновки США залишаються незмінними відтоді, як путін розпочав повномасштабне вторгнення у 2022 році. Як кажуть джерела, оцінки значною мірою збігаються з думкою європейських лідерів і розвідслужб про те, що диктатор рф прагне захопити всю Україну і території колишніх країн Радянського Союзу, включно з членами альянсу НАТО.

"Розвіддані завжди вказували на те, що путін хоче більшого. Європейці в цьому переконані. Поляки абсолютно в цьому переконані. Країни Балтії вважають, що вони перші", - сказав Майк Куіглі, член Демократичної партії і член Комітету з розвідки Палати представників США.

Нагадаємо, у вересні 2025 року очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що загрози, що походять від росії, стосуються не тільки України, а й усього західного світу.

ЄвропавійнаВладімір Путінрозвідка

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється