Економічні труднощі не примусять путіна домовлятися – CNN

Попри падіння доходів від нафти, зростання інфляції та бюджетний дефіцит, москва здатна витримати економічний тиск ще кілька років і продовжувати війну.

Попри зростаючі труднощі в економіці росії, це навряд чи змусить президента Володимира путіна сісти за стіл переговорів найближчими роками.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як зазначає видання, зараз у росії спостерігаються неконтрольована інфляція, стрімко зростаючий бюджетний дефіцит і частково через військові витрати, а також зниження доходів від нафти і газу. Зростання економіки значно сповільнилося.

Водночас аналітики вважають, що кремль може витримати ці проблеми ще багато років.

"Економіка сама по собі не стане останньою краплею, яка змусить путіна змінити плани. Це не катастрофа, з цим можна впоратися", - каже Марія Снігова, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Снігова додає, що в найближчі 3–5 років росія може продовжувати бойові дії, хоча точну оцінку на більш тривалий період дати складно. Емігрантські російські економісти, критично налаштовані щодо путіна, зазначають, що війна на виснаження може тривати ще довше, адже економічні обмеження рф не є критичними.

За словами Річарда Коннолі з Королівського інституту об’єднаних служб, західні санкції не завдали рф достатньої шкоди, щоб змінити її плани щодо України.

"Поки росія продає нафту за прийнятною ціною, у неї достатньо ресурсів для виживання. Економіка не стане фактором у розрахунках путіна щодо війни", - зазначив він.

Снігова зазначає, що росія могла б погодитися на невигідну мирну угоду лише за значного економічного спаду, як це сталося наприкінці Першої світової війни або під час радянської війни в Афганістані. Однак нинішня економічна ситуація далека від такого рівня тиску.

CNN наголошує, що це погані новини для України та для адміністрації Трампа, яка намагалася домовитися про припинення війни. Через високі військові витрати кремля перекладає тягар війни на російське населення, що підвищує податки та ПДВ, а споживачі стикаються з різким ростом цін, особливо на імпортні товари.

Водночас, за словами експертів, висока інфляція у росії не викликає великого соціального невдоволення через державну пропаганду та репресії. Середньорічна інфляція цього року, за прогнозом МВФ, складе 7,6% після 9,5% у 2024 році.

Збільшення військових витрат також створило новий клас "економічних переможців" - оборонних підрядників і працівників, що призвело до зниження бідності в окремих регіонах, зменшуючи соціальний тиск на путіна.