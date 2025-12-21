Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Економічні труднощі не примусять путіна домовлятися – CNN

21 грудня 2025, 12:39
Економічні труднощі не примусять путіна домовлятися – CNN
Фото: з відкритих джерел
Попри падіння доходів від нафти, зростання інфляції та бюджетний дефіцит, москва здатна витримати економічний тиск ще кілька років і продовжувати війну.

Попри зростаючі труднощі в економіці росії, це навряд чи змусить президента Володимира путіна сісти за стіл переговорів найближчими роками.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як зазначає видання, зараз у росії спостерігаються неконтрольована інфляція, стрімко зростаючий бюджетний дефіцит і частково через військові витрати, а також зниження доходів від нафти і газу. Зростання економіки значно сповільнилося.

Водночас аналітики вважають, що кремль може витримати ці проблеми ще багато років. 

"Економіка сама по собі не стане останньою краплею, яка змусить путіна змінити плани. Це не катастрофа, з цим можна впоратися", - каже Марія Снігова, старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Снігова додає, що в найближчі 3–5 років росія може продовжувати бойові дії, хоча точну оцінку на більш тривалий період дати складно. Емігрантські російські економісти, критично налаштовані щодо путіна, зазначають, що війна на виснаження може тривати ще довше, адже економічні обмеження рф не є критичними.

За словами Річарда Коннолі з Королівського інституту об’єднаних служб, західні санкції не завдали рф достатньої шкоди, щоб змінити її плани щодо України. 

"Поки росія продає нафту за прийнятною ціною, у неї достатньо ресурсів для виживання. Економіка не стане фактором у розрахунках путіна щодо війни", - зазначив він.

Снігова зазначає, що росія могла б погодитися на невигідну мирну угоду лише за значного економічного спаду, як це сталося наприкінці Першої світової війни або під час радянської війни в Афганістані. Однак нинішня економічна ситуація далека від такого рівня тиску.

CNN наголошує, що це погані новини для України та для адміністрації Трампа, яка намагалася домовитися про припинення війни. Через високі військові витрати кремля перекладає тягар війни на російське населення, що  підвищує податки та ПДВ, а споживачі стикаються з різким ростом цін, особливо на імпортні товари.

Водночас, за словами експертів, висока інфляція у росії не викликає великого соціального невдоволення через державну пропаганду та репресії. Середньорічна інфляція цього року, за прогнозом МВФ, складе 7,6% після 9,5% у 2024 році.

Збільшення військових витрат також створило новий клас "економічних переможців" - оборонних підрядників і працівників, що призвело до зниження бідності в окремих регіонах, зменшуючи соціальний тиск на путіна.

 
Росіявійна

Останні матеріали

Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Політика
Активи росії як зброя. Бельгійські політики та керівники Euroclear стали мішенню російської розвідки – The Guardian
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 14:10
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється