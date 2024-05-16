росія відкрила новий фронт. Що буде далі? – NYT

Минулого тижня російські військові відкрили новий фронт у вторгненні в Україну.

Про це йдеться в матеріалі американської газети The New York Times.

Розпочавши наступ на Харківську область, військо рф швидко просунулися на кілька кілометрів, зумівши знову зайняти кілька сіл, які були звільнені під час успішного наступу України у вересні 2022 року. Вони ще не вийшли на головну лінію оборони на схід від міста, яку утримують бригади краще оснащені та досвідченіші, ніж ті, що ближче до кордону. Але ситуація серйозна.

Погрожуючи Харкову, кремль сподівається закріпити українські ресурси в регіоні, оголивши фронт.

Головним пріоритетом ЗСУ є стабілізація лінії фронту та запобігання великому прориву рф, але Київ має справу з низкою викликів. Так, нещодавнє ухвалення законопроекту про допомогу в Конгресі, який розблокував мільярди допомоги Україні, швидше за все, ситуація погіршиться.

Мета росії - не взяти Харків, а погрожувати йому, наступаючи на місто і атакуючи артилерією.

Українські військові вже відносно слабкі; залучаючи українські резерви та кращі частини до оборони Харкова, послаблюються позиції на інших ділянках лінії фронту. росія як і раніше зосереджена на окупації решти Донецької області, прагнучи захопити ключові транзитні вузли та населені пункти.

Українські підрозділи останніми днями передислокувалися з Донецька до Харкова, і, ймовірно, Україна розгортає окремі батальйони для підсилення інших ділянок фронту. СЗУ в Донецькій області ризикують стати ще більш вразливими, якщо москва перекине свої резерви.

Війська рф чинять тиск біля Куп'янська, на сході Харкова та на півдні Запоріжжя. Можуть бути вторгнення вздовж кордону в Сумській та Чернігівській областях.

Наступ рф відбувається в момент вразливості України, адже з минулої осені Київ зіткнувся з трьома взаємопов'язаними проблемами: нестачею боєприпасів, живої сили і фортифікаційних споруд.

Україна досягла прогресу в покращенні своїх фортифікаційних споруд навесні, і пакет допомоги від США має зменшити нестачу боєприпасів, але нестача живої сили посилюється, особливо в піхоті.

Кульмінацією контрнаступу України минулого літа стало виснаження піхоти, і з тих пір вона намагається компенсувати втрати.

Це означає, що часто в окопах занадто мало солдатів, а піхоти недостатньо, щоб розвинути стійку ротацію. Багато українських бригад недоукомплектовані і багатьом бійцям більше 40 років.

Ситуація є наслідком політичного вибору, хиткої системи мобілізації та багатьох місяців політичної непоступливості до нещодавнього ухвалення ряду законів про мобілізацію. Ці закони спрямовані на розширення контингенту солдатів шляхом зниження віку призову, покарання ухилянтів, дозволу деяким засудженим служити та надання стимулів для добровольців. Народні депутати обіцяють вирішити нестачу кадрів в армії, але багато залежатиме від того, як українці виконуватимуть цей закон.

Українські військові відповідають на російські прориви переміщенням своїх кращих бригад і елітних частин по всьому фронту. Такий підхід "гасіння вогню" був під час боїв за Бахмут та Авдійку. Це призводить до того, що кращі підрозділи не мають достатньо часу для відпочинку та відновлення. Україна також вдається до розгортання окремих батальйонів для посилення частин фронту без решти їхньої бригади. Це короткострокові рішення, які мають довгострокові наслідки, оскільки ці підрозділи з часом деградують.

Разом з тим, росія минулого року вдалося вирішити проблеми з кадрами, і зараз вона набирає близько 30 тисяч військовослужбовців за контрактом щомісяця. Багато з цих новобранців навряд чи є ідеальні солдати, яким теж за 40. Проте ця фізична перевага у поєднанні з артилерією, безпілотниками та плануючими бомбами дала рф кількісну перевагу.

Але переваги росії не обов'язково є вирішальними, аде якість її сил разом із втратами обмежили здатність проводити більш масштабні операції - саме тому російські сили намагаються перетворити наступ на прорив і не можуть досягти більших успіхів. кремль також втрачає озброєння і в 2025 році зіткнеться з нестачею обладнання.

"Навіть з ухваленням законопроекту про допомогу США Україну чекає важкий рік. Американська допомога виграла Україні час і дає певність щодо ресурсів, які будуть доступні. Фінансування може бути достатнім для того, щоб Україна утримала, а в кращому випадку відновила наступальний потенціал своїх військ... Але майбутнє залежить від того, що Захід, який відіграє значну роль у навчанні, розвідці та інших формах підтримки, і Україна можуть зробити з цього", - пише видання.

Якщо Україна зможе обмежити рф скромними здобутками цього року, то вікно можливостей для москви, ймовірно, закриється, а її відносна перевага може почати зменшуватися в 2025 році. Україні доведеться захищатися, водночас працюючи над відновленням своєї армії. Найближчі місяці будуть вирішальними у багатьох аспектах.