В уряді Італії загострюються дебати щодо військової допомоги Україні – Bloomberg

У коаліційному уряді Італії на чолі з прем’єр-міністром Джорджією Мелоні загострюється напруження через питання продовження підтримки України у 2026 році.

Про це повідомляє Вloomberg.

У четвер партія «Ліга» публічно заявила, що мільярди заморожених російських активів у ЄС мають бути повернені Москві. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні різко спростував цю позицію, зазначивши:

"Лінію визначає прем’єр-міністр, і я її повністю підтримую".

Дискусії загострилися напередодні ухвалення рішення, чи надішле Італія черговий пакет допомоги Києву у 2026 році. Голосування, яке планували провести у четвер, було перенесено. Мелоні, уникаючи акценту на конфліктах у коаліції, пояснила затримку «логістичними причинами» та запевнила, що указ все ж буде ухвалено.

Розбіжності поглиблюються також через невизначеність у країнах ЄС щодо використання заморожених активів РФ. Значна частина цих коштів перебуває у Бельгії, яка виступає проти їхнього використання через «надмірні юридичні та фінансові ризики».

Попри офіційні заяви Рима про незмінність позиції щодо України, внутрішня політика, виборчі цикли та геополітичний тиск роблять позиції Італії дедалі неоднозначнішими. Таяні цього тижня заявив, що участь Італії у програмі НАТО з постачання американської зброї Україні наразі є передчасною через триваючі переговори щодо миру. Хоча в жовтні уряд уперше сигналізував про готовність долучитися до цього механізму.

Міністр оборони Гвідо Крозетто, союзник Мелоні з партії «Брати Італії», намагався зняти напругу, заявивши, що позиція «Ліги» залишається стабільною:

"Вони завжди підтримували допомогу Україні. Думаю, так буде і тепер", — зазначив він на телеканалі Rai.

Підтримка України залишається ключовою, але складною

Італія продовжує залишатися однією з ключових держав ЄС, що підтримують Україну. Рік тому Мелоні активно виступала за зміцнення обороноздатності Києва, підписувала угоди про поставки систем ППО та закликала партнерів збільшувати допомогу.

Однак у 2024–2025 роках у коаліції почали з’являтися перші ознаки розламу, зокрема між партією Мелоні та більш скептично налаштованими «Лігою» та частиною політиків «Вперед, Італія». На цьому фоні рішення про продовження військової підтримки Києва набуває не лише зовнішньополітичного, а й важливого внутрішньополітичного значення.