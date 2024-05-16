Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Греція пропонує створити європейську ППО за зразком "Залізного купола"

16 травня 2024, 19:59
Греція пропонує створити європейську ППО за зразком
Фото: www.ednist.info
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони по типу ізраїльської "Залізного купола".

Про це пише болгарське видання Novinite.

Прем’єр наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, аби захиститися від потенційних загроз.

Міцотакіс розказав про своє бачення європейської системи ППО, яка охоплюватиме всі країни ЄС, подібно до ізраїльського "Залізного купола". 

Політик додав, що важливе колективне використання європейських ресурсів для забезпечення ППО для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас також підтримав слова Міцотакіса і додав, що потрібне термінове впровадження такого механізму оборони в Греції і в усій Європі.

Дендіас вважає, що також необхідна підготовка до потенційних великомасштабних атак з використанням безпілотників і ракет. Міністр  підкреслив важливість проактивних оборонних стратегій, а також додав, що розробка такої програми потребує часу. 

Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи, що свідчить про довгострокову прихильність зміцненню потенціалу протиповітряної оборони як усередині країни, так і в ширшому європейському контексті.

Ми також писали, що генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що країни НАТО повинні залучати свої системи ППО для збиття російських ракет.

 

ГреціяЄвросоюзпротиповітряна оборона

Останні матеріали

В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється