Греція пропонує створити європейську ППО за зразком "Залізного купола"

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запропонував створити європейську систему протиповітряної оборони по типу ізраїльської "Залізного купола".

Про це пише болгарське видання Novinite.

Прем’єр наголосив на необхідності єдиної оборонної стратегії для всієї Європи, аби захиститися від потенційних загроз.

Міцотакіс розказав про своє бачення європейської системи ППО, яка охоплюватиме всі країни ЄС, подібно до ізраїльського "Залізного купола".

Політик додав, що важливе колективне використання європейських ресурсів для забезпечення ППО для кожної країни-члена, незалежно від їхніх національних бюджетів.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас також підтримав слова Міцотакіса і додав, що потрібне термінове впровадження такого механізму оборони в Греції і в усій Європі.

Дендіас вважає, що також необхідна підготовка до потенційних великомасштабних атак з використанням безпілотників і ракет. Міністр підкреслив важливість проактивних оборонних стратегій, а також додав, що розробка такої програми потребує часу.

Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи, що свідчить про довгострокову прихильність зміцненню потенціалу протиповітряної оборони як усередині країни, так і в ширшому європейському контексті.

Ми також писали, що генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках Андерс Фог Расмуссен заявив, що країни НАТО повинні залучати свої системи ППО для збиття російських ракет.