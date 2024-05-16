Лікарня, де прооперували після замаху прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, повідомила, що стан політика стабілізували, але він важкий.

Про це повідомляє словацький новинний портал Aktuality.

Директорка лікарні в місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала майже п'ять годин.

"Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий", – заявила вона.

Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на прес-конференцію, сказав, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо і додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Об 11:00 у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра.

Нагадаємо, що вчора стався замах на Фіцо. ЗМІ назвали підозрюваного стрілка. Ним виявився 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Цинтула.