Фіцо у стабільно важкому стані
Про це повідомляє словацький новинний портал Aktuality.
Директорка лікарні в місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала майже п'ять годин.
"Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий", – заявила вона.
Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на прес-конференцію, сказав, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо і додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.
Об 11:00 у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра.
Нагадаємо, що вчора стався замах на Фіцо. ЗМІ назвали підозрюваного стрілка. Ним виявився 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Цинтула.