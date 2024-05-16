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Фіцо у стабільно важкому стані

16 травня 2024, 18:22
Фіцо у стабільно важкому стані
Фото: X (Twitter)
Лікарня, де прооперували після замаху прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, повідомила, що стан політика стабілізували, але він важкий.

Про це повідомляє словацький новинний портал Aktuality.

Директорка лікарні в місті Банська Бистріца Міріам Лапунікова повідомила, що операція тривала майже п'ять годин. 

"Стан пацієнта стабілізований, але дуже важкий", – заявила вона. 

Міністр оборони Роберт Каліняк, який разом з нею вийшов на прес-конференцію, сказав, що лікарі працюють над подальшим покращенням стану Фіцо і додав, що протягом дня офіційно повідомлять більше інформації.

Об 11:00 у Братиславі збереться термінове засідання Ради безпеки та урядове засідання у зв’язку із замахом на прем’єра. 

Нагадаємо, що вчора стався замах на Фіцо. ЗМІ назвали підозрюваного стрілка. Ним виявився 71-річний письменник і прихильник опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Юрай Цинтула.

 

замахРоберт Фіцо

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