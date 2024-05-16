Microsoft просить китайських співробітників переїхати на тлі напруженості між Китаєм і США – Reuters

Американська корпорація Microsoft просить деяких своїх співробітників у Китаї розглянути питання про переїзд за межі країни.

Про це сьогодні повідомила компанія, оскільки китайсько-американські відносини загострюються на тлі гонки за передові технології, пише агенція Reuters.

Корпорація Microsoft просить своїх працівників у Китаї розглянути можливість переїзду за межі країни, оскільки відносини між США і КНР стають дедалі напруженішими через технології штучного інтелекту і напівпровідників.

Мова йде про 700-800 людей, робота яких пов’язана переважно з хмарними обчисленнями.

"Надання внутрішніх можливостей є регулярною частиною управління нашим глобальним бізнесом. В рамках цього процесу ми поділилися можливістю необов'язкового внутрішнього переведення з деякими співробітниками", - повідомив представник Microsoft і додав, що Microsoft залишається "прихильником" Китаю і продовжуватиме працювати там і на інших ринках.

Разом з тим ЗМІ повідомляють, що співробітникам, переважно інженерам китайської національності, на початку тижня запропонували перевестися до США, Ірландії, Австралії і Нової Зеландії.

Це відбувається це на тлі загострення китайсько-американських відносин, оскільки адміністрація президента Джо Байдена підвищила тарифи на різні види китайського імпорту, зокрема на акумулятори для електромобілів, комп'ютерні чіпи й медичну продукцію.