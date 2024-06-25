ЄС звинуватив Microsoft у масштабному порушенні правил конкуренції – FT

Це стало першим подібним антимонопольним звинуваченням, висунутим проти технологічної групи більш ніж за десять років.

Євросоюз звинуватив американську корпорацію Microsoft в антиконкурентній поведінці через об'єднання додатку для відеоконференцій Teams з офісним пакетом Office.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що у вівторок, 25 червня, Єврокомісія вручила найдорожчій публічній компанії світу обвинувальний акт. В документі йдеться про те, що Microsoft надала Teams "неправомірну перевагу", завдавши шкоди конкурентам таким як Slack і Zoom.

"Ми стурбовані тим, що Microsoft, можливо, надає своєму власному комунікаційному продукту Teams неправомірну перевагу над конкурентами, прив'язуючи його до своїх популярних програм для підвищення продуктивності для бізнесу. Якщо звинувачення буде підтверджено, поведінка Microsoft буде незаконною згідно з нашими правилами конкуренції. Тепер Microsoft має можливість відповісти на наші занепокоєння", – заявила виконавча віце-президентка ЄС, відповідальна за конкурентну політику, Маргрете Вестагер.