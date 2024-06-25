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ЄС звинуватив Microsoft у масштабному порушенні правил конкуренції – FT

25 червня 2024, 15:55
ЄС звинуватив Microsoft у масштабному порушенні правил конкуренції – FT
Фото: UNSPLASH
Це стало першим подібним антимонопольним звинуваченням, висунутим проти технологічної групи більш ніж за десять років.
Євросоюз звинуватив американську корпорацію Microsoft в антиконкурентній поведінці через об'єднання додатку для відеоконференцій Teams з офісним пакетом Office. 
 
Про це пише Financial Times.
 
Зазначається, що у вівторок, 25 червня, Єврокомісія вручила найдорожчій публічній компанії світу обвинувальний акт. В документі йдеться про те, що Microsoft надала Teams "неправомірну перевагу", завдавши шкоди конкурентам таким як Slack і Zoom. 
 
"Ми стурбовані тим, що Microsoft, можливо, надає своєму власному комунікаційному продукту Teams неправомірну перевагу над конкурентами, прив'язуючи його до своїх популярних програм для підвищення продуктивності для бізнесу. Якщо звинувачення буде підтверджено, поведінка Microsoft буде незаконною згідно з нашими правилами конкуренції. Тепер Microsoft має можливість відповісти на наші занепокоєння", – заявила виконавча віце-президентка ЄС, відповідальна за конкурентну політику, Маргрете Вестагер.
 
Вказані звинувачення є наймасштабнішими від Брюсселю, якщо не враховувати контролю за злиттям з часів протистояння групи та ЄС щодо Windows, яке розпочалося понад 20 років тому. Ця знакова справа також стосувалася об'єднання Microsoft своїх різних програмних продуктів.
 
За словами журналістів, останній випадок став наслідком важкої битви з регуляторами щодо придбання корпорацією Activision Blizzard за 75 мільярдів доларів минулого року. Також це відбувається в той час, коли компанія стикається з пильною увагою до своїх альянсів зі стартапами в галузі штучного інтелекту, зокрема OpenAI.
 
У квітні Microsoft пішла на поступки, намагаючись запобігти регуляторним заходам, зокрема розширила плани щодо відокремлення Teams від іншого програмного забезпечення, такого як Office, за межами Європи. Однак чиновники не вважали, що цей крок змінить ситуацію.
 
У Брюсселі заявили, що нові звинувачення не "упереджують результат" розслідування. За словами людей, знайомих з позицією компанії, Microsoft прагне врегулювати справу, щоб уникнути офіційних звинувачень у порушенні закону і потенційного великого штрафу в розмірі до 10% її річного глобального доходу.

 

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