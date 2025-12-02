Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут

Старший науковий співробітник з питань національної безпеки в Раді з міжнародних відносин Макс Бут у Washington Post зауважує, що колишні військові та законодавці закликають американських військовослужбовців відмовлятися від незаконних наказів і це викликає доволі гнівну реакцію Трампа та міністра оборони Піта Геґсета. Макс Бут вбачає у цьому гніві непряме визнання: адже законослухняна людина не обурюється нагадуванням про закон, натомість той, хто планує його порушувати, реагує удаваним обуренням. Замість того, щоб карати тих, хто нагадує про закон, перед судом мають постати ті, хто віддає злочинні накази та виконує їх.

Є причина, чому законодавці турбуються про те, що військовим наказано ігнорувати закон, пише Макс Бут у колонці для Washington Post. Адже, за його словами, якщо ви законослухняний громадянин і хтось повчально нагадує вам, що пограбування банків є злочином, ви, найімовірніше, просто посмієтеся з такої поради як із чогось очевидного і зайвого. Якщо ж ви, навпаки, плануєте здійснити пограбування банку, або вже маєте за собою кілька таких "справ", то можете відреагувати удаваним обуренням на те, що хтось узагалі може собі уявити, ніби ви здатні вчинити настільки тяжкий злочин.

Саме тому, вважає Макс Бут, Дональд Трамп так шалено розлютився після того, як 18 листопада шість членів Конгресу від Демократичної партії, які є ветеранами військової служби або розвідки, оприлюднили відео, у якому нагадали військовослужбовцям, що вони "можуть відмовитися виконувати незаконні накази". Це аж ніяк не сенсація: це базовий принцип, за яким американські військові "підтримують і захищають Конституцію" та дотримуються закону.

Проте Трамп відреагував так, зауважує автор, ніби законодавці закликали військових до заколоту. У своїй типовій "стриманій" манері президент звинуватив демократів у "підривній діяльності" і написав: "Кожен із цих зрадників нашої країни повинен бути заарештований і притягнутий до відповідальності". Трамп додав, що їхня поведінка "карається смертю!"

Улесливий міністр оборони Трампа, Піт Геґсет, який воліє називати себе "міністром війни", негайно вступив у суперечку в соцмережах. Він охрестив демократів "заколотною шісткою" і, висловивши жаль, що п'ятьох із них не можна віддати під військовий трибунал, оголосив, що Міністерство оборони розглядає можливість повернення сенатора Марка Келлі (демократ від Арізони), відставного капітана ВМС і астронавта, на дійсну службу для судового розгляду у військовому суді.

Макс Бут вважає: якщо Пентагон реалізує необачну погрозу Геґсета, ймовірно, що справа буде закрита так само швидко, як і політично мотивовані судові переслідування колишнього директора ФБР Джеймса Комі та генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс. (Будь-який посадовець, який спокуситься виконати забаганки Трампа у справі Келлі, повинен загуглити "положення про свободу слова та дебати").

На думку автора, сенс насправді не в тому, щоб домогтися засудження. Ідеться про залякування чинних або відставних офіцерів, які могли б наважитися публічно говорити про те, як Трамп і Геґсет намагаються змусити збройні сили виконувати їхні вказівки, незважаючи на закон. Це не теоретична проблема, це те, що, ймовірно, вже сталося і, вірогідно, повториться.

Минулого тижня Washington Post повідомила, що після першої атаки США на підозрюваний у перевезенні наркотиків човен у Карибському морі, шо сама по собі, ймовірно, незаконна, Геґсет віддав усний наказ убити двох вцілілих, які трималися за тліючи уламки судна. Начальник Об'єднаного командування спеціальних операцій (JSOC) адмірал Френк "Мітч" Бредлі, вочевидь, передав цей наказ підлеглим, які завдали повторного удару і вбили двох безпорадних людей.

Згодом у JSOC заявили, що другий удар було завдано для того, щоб врятовані не змогли покликати інших наркоторговців забрати їхній вантаж і щоб пошкоджений човен не перешкоджав судноплавству. Це відверта софістика, покликана замаскувати очевидний факт: особи, які виведені з бою, поранені чи нездатні продовжувати бій, не є легітимними цілями. Посібник Міністерства оборони США з ведення війни прямо зазначає: "Накази відкривати вогонь по тим, хто зазнав корабельної аварії, були б очевидно незаконними". Такі дії радше очікуєш від угруповання "Ісламська держава" чи російської армії, але не від збройних сил демократичної держави.

Професор права Гарвардського університету Джек Ґолдсміт, який очолював Управління юридичного радника в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, написав в інтернеті: "Якщо факти, наведені в статті Washington Post, є правильними, то, судячи з усього, Сили спеціальних операцій вчинили вбивство, коли "двох чоловіків рознесло на шматки у воді". Робоча група колишніх головних юрисконсультів збройних сил також висловила свою думку: "Накази вбивати тих, хто вижив після атаки на морі, є "очевидно незаконними", і будь-хто, хто віддає або виконує такі накази, може і має бути притягнутий до відповідальності за військові злочини, вбивство або і те, і інше".

Ці факти настільки тривожні, пише Бут, що навіть очолювані республіканцями комітети з питань збройних сил у Палаті представників і Сенаті, які зазвичай не наважуються кидати виклик адміністрації, вимагають від Пентагону відповідей. У неділю Трамп заявив журналістам, що Геґсет заперечив будь-яку обізнаність про другий удар.

Геґсет, як завжди, не виявляє каяття, пишучи: "Ми лише почали вбивати наркотерористів" і публікуючи картинку "для вашого різдвяного списку побажань", на якій персонаж дитячої книжки Франклін підриває човни наркоторговців. Дійсно, адміністрація, можливо, готується до збройного нападу на Венесуелу, який виправдовується як частина війни з наркотиками, навіть попри те, що Трамп оголосив про помилування колишнього президента Гондурасу Хуана Орландо Ернандеса, який відбуває 45-річний тюремний термін у США за торгівлю наркотиками.

Це помилування Ернандеса, на думку Макса Бута, перетворює на фарс зусилля Трампа усунути президента Венесуели Ніколаса Мадуро, обвинуваченого у схожих злочинах. Проте збройні сили все одно будуть зобов'язані виконати наказ Трампа про удар по венесуельських військових базах чи інших об'єктах режиму (але не по цивільних). Такі накази потрапляють до категорії "огидні, але законні". Втім, удари по човнах, вочевидь, переходять юридичну межу, і тим більше це стосується вбивства тих, хто вижив.

"Є вагома причина, чому Марк Келлі та інші законодавці відчули потребу застерегти військовослужбовців від виконання незаконних наказів. Саме це, здається, зараз і роблять військові на вимогу адміністрації, яка зневажає будь-які обмеження імперської влади президента і перетворює військові злочини на жарт. Перед правосуддям має постати не Келлі, а радше Геґсет і адмірал, який виконав його наказ", – завершує колонку Макс Бут.

Джерело: Washington Post