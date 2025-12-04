Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генасамблея ООН підтримала резолюцію про повернення українських дітей

04 грудня 2025, 19:33
Генасамблея ООН підтримала резолюцію про повернення українських дітей
Фото: Укрінформ
Проти документа голосували 12 держав, утрималися від голосування 57.
Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію "Повернення українських дітей", яку ініціювала Україна у співпраці з Канадою та ЄС. 
 
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
 
Документ підтримали 92 держави-члени ООН (спочатку — 91, до голосування пізніше приєдналася Коста-Рика). Проти виступили 12 країн, серед них — росія. Ще 57 держав утрималися.
 
У МЗС наголосили, що резолюція стала чітким сигналом міжнародної солідарності та підтвердженням того, що насильницька депортація і примусове переміщення українських дітей рф є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права.
 
Наразі Україні вдалося повернути лише 1850 дітей — часто після тривалих пошуків, багаторівневих перемовин і складних операцій з визволення. У МЗС підкреслили, що міжнародний тиск на рф лишається ключовим для подальшого повернення неповнолітніх.
 
Ухвалена резолюція вимагає від рф негайно, безпечно та безумовно повернути всіх українських дітей, припинити депортації, примусове переміщення, розлучення з родинами, зміну персональних даних, незаконне усиновлення та будь-які форми ідеологічної обробки.
 
Документ також передбачає розширення мандату Генерального секретаря ООН. Зокрема, йдеться про координацію роботи всіх відповідних структур ООН, взаємодію з росією для отримання інформації про місцезнаходження та стан дітей, забезпечення їхнього повернення, домагання доступу міжнародних гуманітарних місій до місць утримання та регулярне інформування держав-членів про хід виконання резолюції.

 

