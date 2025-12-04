Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Велика Британія та Норвегія формують військово-морський альянс, щоб протидіяти росії

04 грудня 2025, 18:55
Велика Британія та Норвегія формують військово-морський альянс, щоб протидіяти росії
Ідеться про вісім британських та щонайменше п’ять норвезьких суден.
Велика Британія та Норвегія уклали "першу свого роду оборонну угоду" про об'єднаний флот, який полюватиме на російські субмарини й захищатиме критично важливу інфраструктуру в Північній Атлантиці.
 
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.
 
Угода "Лунна-Гауз", названа на честь бази на Шетландських островах, передбачає об’єднаний флот з фрегатів типу 26 британського виробництва. Ідеться про вісім британських та щонайменше п’ять норвезьких суден.
 
Ці домовленості підкріплені попередньою угодою: у вересні Велика Британія підписала угоду на 10 мільярдів фунтів стерлінгів про постачання щонайменше п’яти нових військових кораблів норвезькому флоту.
 
Ці судна патрулюватимуть стратегічно важливий проміжок між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, контролюючи діяльність російського флоту та захищаючи критично важливу інфраструктуру — підводні кабелі й трубопроводи, якими передаються життєво важливі комунікації, електроенергія та газ.
 
Флоти країн діятимуть як один: спільно використовуватимуть ремонтні бази, технології та обладнання, щоб швидко розгортатися там, де це необхідно. Окрім того, угода передбачає, що Велика Британія приєднається до норвезької програми розробки материнських кораблів для безпілотних систем пошуку мін і підводної війни.
 
Королівська морська піхота цілорічно тренуватиметься в Норвегії, там проходитимуть підготовку до бойових дій в умовах мінусової температури.
 
Королівський флот Норвегії тим часом приймає на озброєння вдосконалені ударні ракети для морських кораблів. Домовленості передбачають глибшу співпрацю щодо британських самонавідних торпед Sting Ray, що допоможе збільшити запаси боєприпасів.
 
"Завдяки цій угоді ми будемо патрулювати Північну Атлантику як єдине ціле, разом навчатися в Арктиці та розробляти передове обладнання, яке забезпечить безпеку наших громадян зараз і в майбутньому. Ми посилюємо європейську безпеку та виконуємо наш план “НАТО — понад усе”", — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі.
Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Політика
Мирні ініціативи Трампа тонуть у хаосі. Без формального політичного процесу Трамп не може закінчити війну в Україні – Іво Даалдер
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 16:44
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Репараційна позика без лідерства. Фінансування України як чергове європейське лайношоу – Тімоті Еш
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 12:45
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Технології
Важкі, середні та легкі. Комплексний огляд українських ракет і БпЛА великої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 04 грудня 2025, 10:24
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Посібник із захисту демократії від популізму. Поки не стало запізно – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 15:41
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Політика
путін не змінив своїх планів. Мирні переговори демонструють, чому девелоперам не слід наближатися до міжнародної дипломатії – Мік Раян
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 12:44
Зустрілись двоє
Політика
Зустрілись двоє "легітимних". Як Мадуро планує пережити Трампа – New York Times
Переклад iPress – 03 грудня 2025, 08:36
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Політика
Меланшон проти Глюксманна. Битва за лідерство лівих сил Франції проти ультраправих – Politico
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 15:19
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Політика
Незаконні накази Трампа. Чому під судом має опинитися Гегсет, а не Марк Келлі – Макс Бут
Переклад iPress – 02 грудня 2025, 13:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється