New York Times позивається проти Пентагону

Причиною стали нові обмеження для роботи журналістів.

Видання New York Times ініціювало судовий процес проти Пентагону, стверджуючи про порушення конституційних прав.

Про це повідомляє New York Times.

Видання стверджує, що нова політика Міністерства війни порушує Першу поправку до Конституції США і "має на меті обмежити можливість журналістів робити те, що вони завжди робили — ставити запитання держслужбовцям і збирати інформацію для висвітлення історій, які виходять за межі офіційних заяв".

Нагадаємо, восени Міністерство висунуло нові вимоги для медійників: журналісти, які хочуть вести репортажі з Пентагону, повинні підписати угоди, що обмежують їхнє пересування в будівлі та забороняють збирати будь-яку інформацію — навіть несекретну, — якщо не було прямого дозволу на розголошення.