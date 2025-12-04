Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
New York Times позивається проти Пентагону

04 грудня 2025, 19:09
Фото: afp.com
Причиною стали нові обмеження для роботи журналістів.
Видання New York Times ініціювало судовий процес проти Пентагону, стверджуючи про порушення конституційних прав. 
 
Про це повідомляє New York Times.
 
Видання стверджує, що нова політика Міністерства війни порушує Першу поправку до Конституції США і "має на меті обмежити можливість журналістів робити те, що вони завжди робили — ставити запитання держслужбовцям і збирати інформацію для висвітлення історій, які виходять за межі офіційних заяв".
 
Нагадаємо, восени Міністерство висунуло нові вимоги для медійників: журналісти, які хочуть вести репортажі з Пентагону, повинні підписати угоди, що обмежують їхнє пересування в будівлі та забороняють збирати будь-яку інформацію — навіть несекретну, — якщо не було прямого дозволу на розголошення.
 
Тим, хто не погодиться на нові правила, погрожували позбавленням акредитації для роботи в Пентагоні. Акредитовані члени прескорпусу мають бейджі, які дозволяють їм без супроводу вхід до будівлі в будь-який час доби. А деякі журналісти мали власні робочі місця просто в будівлі міністерства.
 
Зрештою, низка великих видань, як от Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Associated Press, Reuters, Bloomberg News, Atlantic, відмовилися підписувати угоду. Не погодилися на неї навіть праворадикальні видання, як Newsmax, Washington Times, Daily Caller та Washington Examiner тощо.

 

Пентагонвійна в Україніросія окупанти

