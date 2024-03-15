Microsoft і Amazon зупинять доступ до своїх хмарних сервісів у росії

Через закриття доступу можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon, а також Google.

Американська корпорація Microsoft та компанія Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території росії.

Про це повідомляє російська компанія Softline.

У Softline зазначають, що отримали інформацію про це від Microsoft та Amazon.

"Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо", - додали в компанії.

Через закриття доступу можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon, а також Google.

Обмеження пояснюються 12-м пакетом санкцій ЄС проти росії від 19 грудня 2023 року. Зокрема, обмежується постачання до рф програмного забезпечення для бізнес-аналітики та інших продуктів.

Нагадаємо, Євросоюз продовжив персональні санкції проти росії на пів року.