Євросоюз продовжив персональні санкції проти росії на півроку

Євросоюз продовжив на шість місяців персональні санкції щодо осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності.

Обмеження діятимуть до 15 вересня цього року.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Санкції обмежують поїздки для фізичних осіб, заморожують активи і заборону на надання коштів фізичним та юридичним особам.

Обмеження стосуються більше 2100 фізичних та юридичних осіб.

"В контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не продовжувати дію санкцій щодо трьох осіб і вилучити зі списку дев'ять померлих осіб", – йдеться на сайті.

Проте не уточнюється, про яких саме осіб йдеться.

Нагадаємо, кількість під санкційних осіб і компаній в росії перевищила 6000.

Країни Заходу і далі вводять санкції проти компаній з третіх країн, запідозрених у порушенні обмежувальних заходів проти росії.

Крім того, сьогодні Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС.