Євросоюз продовжив персональні санкції проти росії на півроку
Обмеження діятимуть до 15 вересня цього року.
Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.
Санкції обмежують поїздки для фізичних осіб, заморожують активи і заборону на надання коштів фізичним та юридичним особам.
Обмеження стосуються більше 2100 фізичних та юридичних осіб.
"В контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не продовжувати дію санкцій щодо трьох осіб і вилучити зі списку дев'ять померлих осіб", – йдеться на сайті.
Проте не уточнюється, про яких саме осіб йдеться.
Нагадаємо, кількість під санкційних осіб і компаній в росії перевищила 6000.
Країни Заходу і далі вводять санкції проти компаній з третіх країн, запідозрених у порушенні обмежувальних заходів проти росії.
Крім того, сьогодні Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС.