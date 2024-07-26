Армія Ізраїлю заявляє про знищення понад 500 учасників терористичних формувань у Лівані

Понад пів тисячі учасників збройних формувань у Лівані Цахал знищив за 9 місяців конфлікту.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що за дев'ять місяців конфлікту ліквідували понад 500 бійців збройних формувань у Лівані.

Про це пише The Times of Israel.

"Ми вже ліквідували понад 500 терористів у Лівані, більшість із них—із "Хезболли", і ми знищили тисячі об'єктів їхньої інфраструктури",—заявив командувач Північним військовим округом генерал-майор Цахад Орі Гордін.

Відомо також, що "Хезболла" та ізраїльські військові продовжили бойові дії. Зокрема, з ліванської території була запущена протитанкова ракета, яка влучила в будівлю заводу в ізраїльському населеному пункті Авівім.

У "Хезболлі" заявили, що в цій будівлі перебували військові Цахал. У відповідь Цахал завдав авіаударів по будівлі, яку використовує "Хезболла", на півдні Лівану.