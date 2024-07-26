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Армія Ізраїлю заявляє про знищення понад 500 учасників терористичних формувань у Лівані

26 липня 2024, 21:33
Армія Ізраїлю заявляє про знищення понад 500 учасників терористичних формувань у Лівані
Фото: AFP
Понад пів тисячі учасників збройних формувань у Лівані Цахал знищив за 9 місяців конфлікту.
В Армії оборони Ізраїлю заявили, що за дев'ять місяців конфлікту ліквідували понад 500 бійців збройних формувань у Лівані.
 
Про це пише The Times of Israel.
 
"Ми вже ліквідували понад 500 терористів у Лівані, більшість із них—із "Хезболли", і ми знищили тисячі об'єктів їхньої інфраструктури",—заявив командувач Північним військовим округом генерал-майор Цахад Орі Гордін.
 
Відомо також, що "Хезболла" та ізраїльські військові продовжили бойові дії. Зокрема, з ліванської території була запущена протитанкова ракета, яка влучила в будівлю заводу в ізраїльському населеному пункті Авівім.
 
У "Хезболлі" заявили, що в цій будівлі перебували військові Цахал. У відповідь Цахал завдав авіаударів по будівлі, яку використовує "Хезболла", на півдні Лівану.
Ізраїльтерориствійна в Україніросія окупанти

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