МЗС України наголосило на нелегітимності виборів, які росія проведе у Криму та в Севастополі

Міністерство наголосило партнерам, що "переможці" не можуть представляти владу України на будь-якому рівні.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на вибори у Криму та Севастополі, які проводитиме росія 8 вересня.

Про це ідеться на сайті МЗС.

У цей день відбуватимуться вибори до місцевих органів влади суб’єктів рф різного рівня. росія організовує голосування на тимчасово загарбних українських територіях.

"Так звані "вибори" в російській федерації давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему росії. Вчергове наголошуємо, що результати так званих "виборів" та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними, а самі "вибори" - нелегітимними", - заявило МЗС.

Міністерство звернулося до міжнародних партнерів і наголосило, що представники російських окупаційних сил, які "обираються" на цих "виборах", не наділені українською стороною "жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні, а їхня залученість до делегацій російської федерації на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків".

МЗС заявило, що до відповідальності притягнуть усіх, хто був причетним до підготовки і проведення так званих "виборів" на ТОТ України.