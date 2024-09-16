Україна закликала міжнародні організації долучитися до гуманітарних заходів у Курській області росії

Україна готова сприяти діяльності співробітників організації на російській території.

Україна неухильно дотримується міжнародного гуманітарного права, здійснюючи операцію у Курській області рф. Українські захисники проявляють професіоналізм, а місцеві мешканці утримуваних територій отримують гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у заяві українського МЗС.

Відомство закликало Організацію Обʼєднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області та направило відповідну ноту. Також МЗС звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", — йдеться у заяві МЗС.