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ПОЛІТИКА

Україна закликала міжнародні організації долучитися до гуманітарних заходів у Курській області росії

16 вересня 2024, 15:06
Україна закликала міжнародні організації долучитися до гуманітарних заходів у Курській області росії
Фото: slovoidilo.ua
Україна готова сприяти діяльності співробітників організації на російській території.

Україна неухильно дотримується міжнародного гуманітарного права, здійснюючи операцію у Курській області рф. Українські захисники проявляють професіоналізм, а місцеві мешканці утримуваних територій отримують гуманітарну допомогу.

Про це йдеться у заяві українського МЗС.

Відомство закликало Організацію Обʼєднаних Націй долучитися до заходів гуманітарного реагування у Курській області та направило відповідну ноту. Також МЗС звернулося до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування та здійснювати моніторинг дотримання гуманітарного права відповідно до Женевської конвенції.

"Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у згаданих сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітникам ООН та МКЧХ на вказаних територіях", — йдеться у заяві МЗС.

ООНЧервоний ХрестМЗС УкраїниКурськ

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