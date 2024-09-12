В ООН заявили, що Ізраїль вбив 6 працівників організації під час авіаудару по табору біженців

Ізраїль вбив шістьох працівників агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) під час авіаудару по школі у Смузі Гази.

В агентстві заявили, що Ізраїль завдав удару по школі, яка використовувалася як притулок у таборі для біженців у центральній Газі. Кількість загиблих нібито була найбільшою “серед нашого персоналу за один інцидент”.

За даними представників органу з питань охорони здоров'я Гази, яким керує Хамас, загинули щонайменше 34 людини.

"Серед загиблих був керівник притулку UNRWA та інші члени команди, яка надавала допомогу переміщеним особам”, ‒ йдеться в заяві агентства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав інцидент “абсолютно неприйнятним”.

“Сьогодні ізраїльська авіація знову завдала удару по школі, яка стала притулком для близько 12 000 людей. Серед загиблих шестеро наших колег з UNRWA. Ці драматичні порушення міжнародного гуманітарного права мають припинитися зараз”, ‒ написав він на соцплатформі X.

Армія оборони Ізраїлю раніше повідомила, що її військово-повітряні сили “завдали точного удару” по центру управління Хамасу, розташованому всередині табору біженців. Цахал неодноразово звинувачував бойовиків в атаках із цивільної інфраструктури, включно зі школами та лікарнями.