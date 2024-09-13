Родичі жителів Суджі просять путіна та Зеленського відкрити коридор для цивільних через страх боїв у місті

У зверненні вказано, що нині у Суджі залишається 698 цивільних.

Родичі жителів міста Суджа, що у Курській області рф, звернулися до лідерів рф та України, омбудсменів обох держав, а також до Міжнародного Червоного хреста з проханням зробити зелений коридор для цивільних.

Про лист стало відомо з російської "Новая газета"

У зверненні вказано, що нині у Суджі залишається 698 цивільних, а 11 серпня російські війська нібито почали наступ на місто. Автори листа пишуть: "Якщо ЗСУ вирішать оборонятися в місті, шанси вижити у цивільних мінімальні".

У листі також покликаються на статті 28 та 49 Женевської конвенції, які забороняють використовувати цивільне населення як "живий щит", а також на статтю 16, яка вказує, що хворі люди та інваліди мають користуватися особливим захистом.

"Ми, родичі людей, які опинилися на території бойових дій, просимо вас сприяти якнайшвидшій організації гуманітарного коридору для вивезення мирного населення. Ми просимо офіційних осіб російської федерації та України почати переговори про евакуацію", — йдеться у листі.

"Новая газета" також пише, що жителі Суджі, які залишилися в місті, щоденно потерпають від обстрілів за допомогою артилерії та авіабомб, а місцеві вказують, що не очікували того, що російська влада покине їх на поталу долі.