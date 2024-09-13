ООН засуджує обстріл росією судна із зерном у Чорному морі

Генеральний секретар ООН назвав події у Чорному морі ще одним прикладом ризику для економіки.

Зернова тема виявилася надзвичайно болісною, тим більше, що росія знову показала себе справжнім терористом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засуджує будь-які напади - де б вони не відбувалися - на цивільних осіб та інфраструктуру, "зокрема й найостанніші удари".

Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, коментуючи обстріл росією в Чорному морі судна із зерном, яке з України прямувало до Єгипту, повідомляє Укрінформ.

"Це ще один приклад ризику для світової економіки, для світової торгівлі, який ми спостерігаємо в цьому регіоні. Це суворе нагадування про те, що судна й далі стикаються із загрозами в Чорному морі, що загрожує безпеці та стійкості експорту сільськогосподарської продукції", - сказав Дюжаррік.

За його словами, прохід через Чорне море залишається «критично важливим для глобальної продовольчої безпеки й утримання світових цін під контролем».

Нагадаємо, росіяни уразили у Чорному морі цивільне судно, яке перевозило зерно з порту "Чорноморськ" до Єгипту і не перебувало на території України.

"Такими діями російська федерація продовжує порушувати закони та звичаї війни, демонструє повне нехтування Міжнародним морським правом, зокрема щодо захисту цивільного судноплавства, піддає загрозі життя та здоров'я екіпажів торговельних суден та вкотре намагається завадити доставці українського зерна до країн, які його найбільше потребують", - наголосили в управлінні комунікацій Командування ВМС ЗСУ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав удар "нахабною атакою на свободу судноплавства і глобальну продовольчу безпеку".