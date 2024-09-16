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ПОЛІТИКА

Українські сапери прорвали оборону рф на кордоні біля Курської області

16 вересня 2024, 16:33
Українські сапери прорвали оборону рф на кордоні біля Курської області
Фото: Генштаб ЗСУ
На початку операція ЗСУ на цій ділянці здавалася коротким та дрібним штурмом, але згодом вона перетворилася на небезпечне для росіян явище.

У четвер українські сапери прорвали російську оборону вздовж кордону біля села Новий Путь, воно знаходиться приблизно за 30 км на захід від попереднього українського наступу у Курській області.

У Forbes наголошують, що на початку операція ЗСУ на цій ділянці здавалася коротким та дрібним штурмом, але згодом вона перетворилася на небезпечне для росіян явище.

Броньовики захисників стрімко просунулися на кілька кілометрів до н.п. Веселе, у суботу вони дійшли до північної околиці села та практично взяли його під свій контроль. А в неділю українські військові скинули плануючу бомбу із супутниковим наведенням на позицію росіян там. Бійці підрозділу БпЛА Khorne свідкували за її знищенням з коптера. 

У Forbes прокоментували російський гарнізон, який знаходиться в напрямку Веселого. Це велика кількість погано підготовлених призовників без бойового досвіду. 

"Якщо росіяни відреагують на українську атаку на Веселе так само, як вони відреагували на ширше українське вторгнення в Курську область минулого місяця, вони можуть зрештою передислокувати деякі краще підготовлені повітряно-десантні сили, щоб притупити український наступ", — наголошує Forbes.

Українські війська досягли тактичної перемоги, захопивши приблизно 1200 квадратних кілометрів російської території після раптової атаки 6 серпня. 

ЗСУКурськ

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