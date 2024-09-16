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CУСПІЛЬСТВО

Німеччина вимагає рішучіших дій для боротьби з кліматичною кризою після повеней

16 вересня 2024, 18:09
Німеччина вимагає рішучіших дій для боротьби з кліматичною кризою після повеней
Мексика. Пошкоджений міст під час повені в Акапулько. Фото: AFP
Кліматологи також виступили з настійними застереженнями щодо необхідності активізації зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням.

Зважаючи на драматичну ситуацію з повенями у Центральній і Східній Європі, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек наполягає на більш енергійному захисті клімату.

Про це повідомляє Spiegel.

Особливо необхідним є "більш швидке розширення використання відновлюваних джерел енергії, зміна підходу до опалення, екологічно чисте виробництво в промисловості", заявив Габек.

Кліматологи також виступили з настійними застереженнями щодо необхідності активізації зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням.

"Повені, які дедалі частіше трапляються, катастрофи, подібні до тих, що сталися в долині річки Ар, цього року в Баварії – вони є наслідком кліматичної кризи. Саме тому спільні зусилля для стримування кліматичної кризи є такими важливими. Однак частіші екстремальні погодні явища вже неминучі", – сказав Габек.

За словами віцеканцлера, важливо вживати більше превентивних заходів. Йдеться про "міцні дамби, системи утримання, більше місця для річок", щоб краще захистити людей.

 "Ясно одне: зливи і повені стають все частішими через кліматичну кризу", – сказала міністерка навколишнього середовища Штеффі Лемке. Її відомство також інтенсивно працює над поправками до Закону про захист від повеней.

"Це ненормально, що ми переживаємо кілька повеней століття протягом одного року", – сказала лідерка зелених Рікарда Ланг. Вона виступила проти спроб не говорити про захист клімату в нинішній катастрофічній ситуації: "Приховувати очевидний зв'язок – це не що інше, як заперечення реальності. Настав час діяти зараз", – сказала Ланг.

Свої застереження політики ґрунтують на широкому спектрі експертних думок щодо кліматичної кризи. "Повені, подібні до тих, що зараз відбуваються в Німеччині та сусідніх країнах, є чіткими ознаками антропогенної зміни клімату, яка вже сьогодні впливає на наше життя", – пояснив дослідник клімату Ніклас Хьоне. Однак за допомогою послідовних заходів зі скорочення викидів CO₂ можна значно зменшити збитки від майбутніх повеней і запобігти багатьом катастрофічним наслідкам. Нічого не робити – це "найдорожчий з усіх сценаріїв".

"Поки світ спалює нафту, газ і вугілля, зливи та інші екстремальні погодні явища будуть збільшуватися і робити життя на нашій планеті більш небезпечним і дорогим", – попереджає дослідниця клімату Фрідеріке Отто з Імперського коледжу Лондона. Нинішня катастрофа є "яскравим прикладом того, до чого призводить викид гігантської кількості парникових газів і про що вчені попереджали протягом десятиліть", – пояснив польський експерт Пйотр Скубала з Університету Катовіце.

Результати дослідження європейського дослідницького консорціуму ClimaMeter також вказують на чіткий зв'язок між глобальним потеплінням і поточними зливами. Дослідження, проведене Німецькою метеорологічною службою (DWD) у червні, також дійшло подібних висновків щодо сильних дощів на півдні Німеччини у травні.

Цими вихідними циклон "Борис" спричинив повені у різних країнах Центральної Європи, йдеться про Польщу, Чехію, Австрію та Румунію. Кількість жертв у цьому регіоні зростає, а рівень води у річках продовжує підвищуватися через опади. 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.

Німеччинакліматповені

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