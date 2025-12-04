Євросоюз готує масштабне посилення санкцій проти рф — МЗС Німеччини

Вадефуль підкреслив, що Україну підтримує "велика сім’я країн у Європі та за її межами".

Європейський Союз майже завершив узгодження 20-го пакету санкцій проти росії, який має посилити економічний та політичний тиск на Кремль і водночас зміцнити підтримку України.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні.

Вадефуль наголосив, що Євросоюз залишається єдиним у підтримці України та продовжує робити російську агресію дедалі дорожчою для москви.

"Шлях повернення росії за стіл переговорів абсолютно зрозумілий. Ми маємо чітко стояти за Україну і продовжувати її підтримувати. І ми це продемонстрували під час зустрічі міністрів оборони НАТО — готовністю надавати ще більші пакети допомоги", — сказав міністр.

За його словами, також важливо, що ЄС робить заморожені російські активи доступними для використання на користь України.

Вадефуль підкреслив, що Україну підтримує "велика сім’я країн у Європі та за її межами".

Міністр підтвердив, що робота над новим пакетом обмежень майже завершена.

"20-й пакет санкцій незабаром буде завершений", — заявив він.

Очікується, що у фокусі будуть енергетичний та фінансовий сектори росії, а також обмеження щодо союзників Кремля. Раніше Єврокомісія також повідомила про плани запровадити окремі санкційні списки щодо танкерів «тіньового флоту», які рф використовує для обходу нафтових обмежень.

Третім ключовим елементом політики ЄС щодо України та росії, за словами Вадефуля, є готовність до діалогу.

"Україна готова до переговорів. росії за столом бракує. Але колись вона муситиме там з’явитися. Кожна війна закінчується — і ми дбаємо про те, щоб Україна завершила її зі сильної переговорної позиції", — підкреслив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти російської нафтової галузі, намагаючись змусити кремль припинити повномасштабне вторгнення в Україну.