У Німеччині посилять правила соцдопомоги

19 грудня 2025, 21:13
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Нова система Grundsicherung з 2026 року передбачатиме скорочення або повне припинення виплат за порушення вимог центрів зайнятості.

Уряд Німеччини схвалив реформу системи соціальної допомоги для безробітних. Замість чинної програми Bürgergeld із 1 липня 2026 року запрацює нова модель — Grundsicherung (базова підтримка), яка передбачає значно суворіші вимоги до працездатних отримувачів допомоги. 

Про це повідомляє Bild.

Реформа торкнеться близько 3,87 млн осіб, які вважаються працездатними та автоматично перейдуть на нову систему. При цьому розмір виплат залишиться незмінним:

  • 563 євро на місяць — для однієї особи,

  • 506 євро — для партнера,

  • від 357 до 471 євро — для дітей.

Як і раніше, держава повністю компенсуватиме витрати на оренду житла та опалення, пояснює Федеральне міністерство праці.

Ключова відмінність нової системи це посилення санкцій. Уже за перше порушення умов отримання допомоги виплати можуть скоротити на 30%. 

Після трьох пропущених візитів до центру зайнятості допомогу припинятимуть повністю. Якщо безробітний понад чотири тижні не виходить на зв’язок, держава також перестане оплачувати житло. Для порівняння, за програмою Bürgergeld санкції починалися з символічних 10%.

Окремо уточнюється, що українські переселенці, які прибули до Німеччини після квітня 2025 року, не підпадатимуть під дію Grundsicherung і отримуватимуть нижчі виплати для шукачів притулку. Водночас громадяни України, які приїхали раніше та подали заяву на захист, залишаться в межах нової системи базової підтримки.

 
Німеччинасоцдопомоги

