Німеччина та Австрія почали імпорт газу з Азербайджану замість росії

Зазначається, що постачання газу до Австрії та Німеччини через Італію ще більше розширює географічне охоплення азербайджанського газу в Європі.

Азербайджанська державна нафтогазова компанія SOCAR почала постачати газ до Австрії та Німеччини.

Про це повідомила компанія.

"SOCAR розпочала наступний важливий етап експорту газу з Азербайджану, продаючи значні обсяги газу, що транспортується через Трансадріатичний газопровід (TAP), на ринки Південної та Центральної Європи", — повідомила компанія. — "Таким чином, починаючи з січня 2026 року, азербайджанський газ постачається, серед інших, покупцям з Австрії та Німеччини".

Зазначається, що наразі кількість країн, що купують азербайджанський газ, досягла 16.

Як повідомлялось, у червні 2025 року німецька державна компанія SEFE (Securing Energy for Europe) уклала 10-річний контракт на постачання природного газу з азербайджанською державною нафтогазовою компанією SOCAR.

Імпорт становитиме до 15 терават-годин (ТВт-год), або 1,5 мільярда кубометрів газу на рік, що становить понад 1,7% річного споживання Німеччини.

Після початку війни в Україні у 2022 році Німеччина припинила імпорт трубопровідного газу зі сходу — тоді це був російський газ. Це створило значний дефіцит у газопостачанні, бо росія була головним постачальником для Німеччини.

У листопаді 2024 року австрійська нафтогазова компанія OMV виграла справу проти Газпрому про порушення графіка поставок газу. Арбітраж зобов’язав Газпром виплатити OMV понад $243 млн.