Німеччина вперше заблокувала "тіньовий флот" рф у Балтійському морі

Судно було змушене відмовитися від заходу у Балтійське море під тиском німецької влади.

Нафтовий танкер типу Aframax під назвою Arcusat, який прямував до російського порту для завантаження сировини, раптово змінив курс і відмовився заходити у Балтійське море.

Про це інформує агентство Bloomberg.

За даними аналітиків, нетиповий маневр судна – повернення назад і курс на Арктику замість Фінської затоки – пов'язаний із прямим тиском німецької влади. Офіційно Федеральна поліція Німеччини коментарів щодо інциденту не дає.

Як зазначає Reuters, це перший відомий випадок, коли європейська країна перешкодила проходу "тіньового" російського судна через Балтійське море.

Також відомо, що Arcusat застосовує стратегію "прапорів зручності": у різних базах даних він зареєстрований під прапорами Танзанії та Камеруну, що є типовим способом приховати справжнього власника.

Нещодавно ми також писали, що дрони атакували два нафтові танкери біля Новоросійська.