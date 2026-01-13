Дрони атакували два нафтові танкери біля Новоросійська – Bloomberg

Два нафтові танкери зазнали атак поблизу чорноморського термінала завантаження Каспійського трубопровідного консорціуму — це черговий серйозний інцидент, який ускладнює експорт нафти з Казахстану.

Два судна — Delta Harmony і Matilda — мали завантажувати нафту з Казахстану на причалі Каспійського трубопровідного консорціуму, повідомило поінформоване джерело.

За словами джерела, перед атакою судна відійшли від причалу, очікуючи своєї черги на завантаження. Масштаб пошкоджень обох танкерів одразу з’ясувати не вдалося.

Компанія Thenamaris, що управляє Matilda, повідомила, що судно зазнало удару невстановленої кількості дронів, перебуваючи поза межами термінала Консорціуму. Пошкодження палуби — незначні, судно повністю придатне до плавання, зазначили в компанії. Delta Tankers, оператор Delta Harmony, не відповіла одразу на запит про коментар.

Українські військові посадовці від коментарів відмовилися.