Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони атакували два нафтові танкери біля Новоросійська – Bloomberg

13 січня 2026, 18:11
Дрони атакували два нафтові танкери біля Новоросійська – Bloomberg
Фото: Kostas Lalousis/MarineTraffic
Два судна — Delta Harmony і Matilda — мали завантажувати нафту з Казахстану на причалі Каспійського трубопровідного консорціуму.
Два нафтові танкери зазнали атак поблизу чорноморського термінала завантаження Каспійського трубопровідного консорціуму — це черговий серйозний інцидент, який ускладнює експорт нафти з Казахстану.
 
Про це пише Bloomberg. 
 
Два судна — Delta Harmony і Matilda — мали завантажувати нафту з Казахстану на причалі Каспійського трубопровідного консорціуму, повідомило поінформоване джерело.
 
За словами джерела, перед атакою судна відійшли від причалу, очікуючи своєї черги на завантаження. Масштаб пошкоджень обох танкерів одразу з’ясувати не вдалося.
 
Компанія Thenamaris, що управляє Matilda, повідомила, що судно зазнало удару невстановленої кількості дронів, перебуваючи поза межами термінала Консорціуму. Пошкодження палуби — незначні, судно повністю придатне до плавання, зазначили в компанії. Delta Tankers, оператор Delta Harmony, не відповіла одразу на запит про коментар.
 
Українські військові посадовці від коментарів відмовилися.

 

війна в Україніатака безпілотниківросія окупанти

Останні матеріали

Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється