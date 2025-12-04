Канцлер Німеччини закликав ЄС підтримати Бельгію в питанні російських активів

Мерц вважає, що кожна країна ЄС повинна нести рівну частку ризику.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає надати Бельгії гарантії того, що ризики запланованого використання заморожених російських державних активів для підтримки України будуть справедливо розподілені між усіма країнами Європейського Союзу.

За його словами, кожна країна повинна нести рівну частку ризику, відповідно до своїх економічних показників.

Європейська комісія запропонувала 3 грудня безпрецедентне рішення щодо використання заморожених російських активів для залучення фінансування обсягом 90 млрд євро для України, щоб покрити витрати на військові та соціальні видатки Києва в умовах війни з москвою. Цей крок не зворушив Бельгію, яка володіє більшістю активів і висловила низку юридичних застережень.