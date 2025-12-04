Німеччина виділяє Україні додаткові €100 млн на енергетику

Німеччина надасть додаткові 100 мільйонів євро для відновлення української енергетичної інфраструктури після російських масованих атак.

Федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини (BMWE) передасть кошти через німецький банк розвитку KfW.

Так, до кінця 2025 року загальний внесок Німеччини до Фонду сягне 550 мільйонів євро, що робить її найбільшим донором Фонду.

"Додаткові 100 мільйонів євро — це дуже суттєвий внесок. Завдяки цим коштам енергетичні компанії зможуть оперативно закупити необхідне обладнання для відновлення пошкоджених об’єктів. Прозорість використання коштів залишається нашим пріоритетом у співпраці з партнерами", — сказав заступник міністра енергетики України Роман Андарак.

Федеральна міністерка економіки Катеріна Райхе заявила, що українська енергетика стала ще однією лінією фронту, і запевнила, що Німеччина не залишить українців сам на сам із цією проблемою.

"Наші додаткові 100 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України — це чітка відповідь: ми не залишимо український народ. Захист енергопостачання означає захист людей — ось у чому вся суть", — сказала міністерка.

Загалом з лютого 2022 року зобов’язання партнерів щодо внесків до Фонду підтримки енергетики України складають понад 1,75 мільярда євро.