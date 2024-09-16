Міністри оборони України та Естонії обговорили співпрацю у сфері оборони і закупівлі українських дронів

Зокрема, йшлося про закупівлю українських далекобійних дронів та ракет.

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром підтримку української оборонної промисловості, зокрема питання закупівлі українських далекобійних дронів та ракет.

Про це Умєров повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зустріч була присвячена обговоренню подальших шляхів співпраці між Україною та Естонією, особливу увагу приділили новим проєктам, спрямованим на зміцнення української оборонної промисловості.

Зокрема, йшлося про закупівлю українських далекобійних дронів та ракет.

"Ми цінуємо внесок, який Естонія вже зробила для зміцнення нашої обороноздатності у боротьбі проти агресора, а також відкритість естонської сторони до нових форматів співпраці. Щиро вдячний народу Естонії, уряду та особисто міністру Певкуру за військову, політичну та дипломатичну підтримку України", — додав Умєров.