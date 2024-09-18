Використання заморожених російських активів для допомоги Україні під питанням через правові перешкоди – NYT

США і Євросоюз намагаються домовитися, як, не порушуючи законодавства,оформити кредит Україні в $50 млрд із використанням заморожених активів Центробанку рф.

План допомоги Україні у відновленні з використанням російських грошей перебуває в підвішеному стані через технічні та юридичні перешкоди у США та Євросоюзі.

Про це повідомляє The New York Times.

США і Євросоюз намагаються домовитися, як, не порушуючи законодавства,оформити кредит Україні в $50 млрд із використанням заморожених активів Центробанку рф, повідомляють журналісти.

Американські та європейські чиновники протягом останніх кількох тижнів намагалися домогтися виділення кредиту до кінця 2024 року. Але існує додаткова терміновість у завершенні цих процесів ще до можливих змін у політичному ландшафті США, внаслідок яких підтримка України може похитнутися — особливо якщо кандидат від республіканців Дональд Трамп переможе на президентських виборах у листопаді, повідомляють у NYT.

Крім того, розбіжності в правових системах США і Європи ускладнюють структуру кредиту. А країни ЄС, у фінансових установах яких зберігається більша частина російських активів, зобов’язані кожні пів року продовжувати антиросійські санкції.

Через такий стан речей у Білому домі дійшли висновку, що кредит пов’язаний із певним ризиком і що, якщо Євросоюз не змінить своїх законів про санкції проти рф, у Конгресі США мають врахувати ризики та затвердити додаткове фінансування для України. Однак отримання додаткових коштів для України логістично і політично малоймовірне, тому кредит залишається в підвішеному стані, повідомили в NYT.

Останніми днями європейські чиновники провели серію обговорень варіанту з продовженням періоду санкцій до року або трьох. Хоча таке рішення скоротить витрати, які понесуть США під час надання кредиту Україні, Конгресу все одно, ймовірно, доведеться затвердити виділення нових грошей або переспрямувати наявні - через ризик, що санкції проти рф не буде продовжено.

Західні союзники України кілька місяців обговорювали, як використати прибуток від близько 280 млрд доларів заморожених активів російського Центробанку, більша частина з яких перебуває в Європі. Надходження від активів оцінюються в суму від 3 до 5 млрд євро на рік.

Раніше повідомлялось, що пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву скоротилися.