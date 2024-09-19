Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Наслідки вибуху у Тверській області: росія могла втратити критичні боєприпаси для атак на Україну

19 вересня 2024, 12:18
Наслідки вибуху у Тверській області: росія могла втратити критичні боєприпаси для атак на Україну
Досі так і не зрозуміло, яке озброєння там зберігали окупанти.

На складі боєприпасів у місті Торопець у Тверській області могла бути рідкісна і потужна зброя.

Видання Forbes наголошує, що у російської сторони є два можливі варіанти наслідків інциденту, який трапився там учора. 

Перший — найоптимістичніший: якщо на складі було лише кілька балістичних ракет, і все, що втратили окупанти, можна буде замінити. Можливо, втрати зможе перекрити перша ж партія допомоги з Ірану. Другий варіант — найгірший для ворога, адже на цьому об'єкті він міг втратити "значну частину своїх найкращих боєприпасів для атак углиб України". 

"Завдяки знищенню російського складу з боєприпасами, можливо, вдалося запобігти деяким атакам з боку рф і врятувати життя десяткам українців", — припускають експерти. 

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня відбувся наліт БпЛА на склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф у місті Торопець Тверської області. Там росіяни зберігали заряди до установок "Град", С-300 і С-400, балістичні ракети для "Іскандерів" та починали створювати запас північнокорейських KN23. За даними порталу Volcanodiscover, через детонацію на об'єкті в області стався землетрус магнітудою 2,8 бала. 

війнабоєприпасиудари по рф

Останні матеріали

Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Виклик
Політика
Виклик "Хезболли". Як Ізраїль реагуватиме далі на вибухи пейджерів – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 16:12
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється