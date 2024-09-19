Наслідки вибуху у Тверській області: росія могла втратити критичні боєприпаси для атак на Україну

Досі так і не зрозуміло, яке озброєння там зберігали окупанти.

На складі боєприпасів у місті Торопець у Тверській області могла бути рідкісна і потужна зброя.

Видання Forbes наголошує, що у російської сторони є два можливі варіанти наслідків інциденту, який трапився там учора.

Перший — найоптимістичніший: якщо на складі було лише кілька балістичних ракет, і все, що втратили окупанти, можна буде замінити. Можливо, втрати зможе перекрити перша ж партія допомоги з Ірану. Другий варіант — найгірший для ворога, адже на цьому об'єкті він міг втратити "значну частину своїх найкращих боєприпасів для атак углиб України".

"Завдяки знищенню російського складу з боєприпасами, можливо, вдалося запобігти деяким атакам з боку рф і врятувати життя десяткам українців", — припускають експерти.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня відбувся наліт БпЛА на склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф у місті Торопець Тверської області. Там росіяни зберігали заряди до установок "Град", С-300 і С-400, балістичні ракети для "Іскандерів" та починали створювати запас північнокорейських KN23. За даними порталу Volcanodiscover, через детонацію на об'єкті в області стався землетрус магнітудою 2,8 бала.