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ПОЛІТИКА

У Тверській області рф сталася пожежа у місті Торопець. Вона виникла на тлі атаки дронів

18 вересня 2024, 08:54
У Тверській області рф сталася пожежа у місті Торопець. Вона виникла на тлі атаки дронів
Фото: УНН
У цьому районі розташована низка російських військових частин.

Уночі 18 вересня в місті Торопець у Тверській області росії спалахнула масштабна пожежа. Місцева влада заявила атаку безпілотників. Частину мешканців вирішили евакуювати. Цей населений пункт розташований приблизно за 460 кілометрів від кордону з Україною. У соцмережах пишуть про влучання по складах із боєприпасами.

Про інцидент повідомив губернатор Тверської області Ігарь Рудєня. За його словами, пожежа виникла через падіння уламків дрона під час відбиття атаки силами протиповітряної оборони. Він зазначив, що триває масована атака безпілотників у небі над містом.

Рудєня оголосив про часткову евакуацію населення з районів, де працюють сили ППО та гасять пожежу.

Водночас у соцмережах люди писали про характерний звук дрона перед вибухом. Це підтверджує можливість того, що удар був здійснений безпосередньо безпілотником.

Торопець і його околиці є місцем розташування кількох військових частин. Українські дрони вже атакували один із цих об'єктів у травні 2024 року.

Перед цим місцева влада Брянської, Смоленської, Тульської та Орловської областей також повідомляла про збиття дронів.

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